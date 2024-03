Paz Padilla reaparece por sorpresa en la tarde de Telecinco con Ana Rosa, para una reunión 'marciana'

Ana Rosa Quintana sorprendió este lunes a los espectadores de TardeAR al propiciar en su habitual mesa VIP otro reencuentro de Crónicas Marcianas. El programa de Telecinco aprovechó la presencia de Xavier Sardá, Boris Izaguirre y Frank Blanco en su plantel habitual de colaboradores para convocar a otros dos viejos rostros del mítico late night: Carlos Latre y Paz Padilla, dos televisivos que ya habían formado parte del especial de Crónicas Marcianas que Mediaset emitió el pasado mes de diciembre.

En el caso del cómico catalán, esta era la segunda vez que visitaba el magacín vespertino de Telecinco, al que ya acudió hace casi tres meses para promocionar aquel reencuentro. En el de la gaditana, suponía el regreso a las tardes de la cadena, donde estuvo hace muchos años al frente de Sálvame. Ahora, de forma similar a lo ocurrido con Anabel Pantoja -aunque en su caso de forma fija-, la gaditana ha reaparecido en el programa que sustituyó en la parrilla al longevo espacio de corazón tras ser cancelado a finales de junio de 2023.

El reencuentro de 'Crónicas Marcianas'

Paz Padilla estuvo acompañada de sus cuatro excompañeros de Crónicas Marcianas, con los que comentó algunas noticias de la actualidad nacional e internacional -como la de un avistamiento de un OVNI en Tenerife, que llevó a Padilla a confesar que ella vio uno en Girona junto a su marido- y con los que recordó viejas anécdotas de su paso por el formato de Gestmusic que catapultó a varios de ellos a la fama. Ana Rosa quiso saber cómo era Sardá como jefe y si tenían algo 'malo' que decir de él.

“¿Qué puede haber criticable en este caballero? No te podíamos criticar porque has sido un magnífico director”, empezó diciendo Boris Izaguirre antes de desvelar lo único de lo que realmente se arrepentía de aquellos años.

“Te hemos acompañado en todo, incluso en el día que dijiste que íbamos a terminar Crónicas, cuando nos reuniste a Carlos y a mí para decirnos que iba a terminar, podríamos haber dicho 'no Javier' y no lo hicimos ¿Nos arrepentimos de ello? Claro que nos arrepentimos ¡Fuimos unos pelotas!”, dijo entre bromas, reconociendo que Latre y él podían haberle convencido de que siguieran adelante con el programa. “Nadie le criticaba”, confirmó Padilla, bromeando que “todos íbamos cagados a su despacho”. “Lo admirábamos mucho”, señaló.

Paz Padilla: “Hoy en día, es brutal la censura que tenemos”

Durante la charla, destacaron el papel transgresor que jugaba en aquellos años Boris Izaguirre: “Todavía hoy nos llama la atención y nos escandaliza”, dijo Padilla después de ver varios de los momentos más destacados del venezolano en Crónicas Marcianas, con desnudos incluidos. “¿Hoy se podría hacer?”, planteó Ana Rosa.

“Hoy en día, con la cancelación, es brutal la censura que tenemos”, decía rápidamente la andaluza mientras Boris añadía que “la cancelación tiene que ser cancelada porque es totalmente arbitraria, es un atentado contra la libertad y el pensamiento y la propia historia”.

Paz Padilla volvía a retomar la palabra: “Hay una cosa que es la educación que dan los padres, que es muy importante aquí. Uno no puede permitir que su hijo se meta en las redes e insulte, amenace y agreda. Nadie te insultaría por la calle, cara a cara, por lo que tampoco debería permitirse en redes sociales. No puede haber esa manga ancha, esa falta de regulación”, opinaba Padilla, con la que Quintana se mostraba de acuerdo. “Pero no solo en las redes, es que hay mil cosas de las que no se pueden hablar, ¡si se está censurando hasta a Mary Poppins!”, apostillaba la comunicadora.