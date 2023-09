'The Floor' eligió a un concursante estrella de 'Reacción en cadena' para arrancar su juego en Antena 3

Antena 3 estrenó este miércoles The Floor, su nuevo concurso de prime time. Un programa presentado por Manel Fuentes en el que 100 concursantes luchan por ganar territorio en un gigantesco suelo LED divido en 100 casillas. Cada participante se sitúa en una de ellas y cada una representa una categoría de conocimiento diferente. El objetivo es simple: retar a los oponentes para conquistar todo el suelo.

Los concursantes tienen que ir combinando conocimientos y estrategia para ir conquistando las casillas contiguas a la suya. Para conseguirlo, deben desafiar a un oponente y enfrentarse a él a una ronda de preguntas rápidas. Cada ronda dura 45 segundos y la pierde el primero que se queda sin tempo. Si el concursante acierta una pregunta, su crono se detiene automáticamente y empieza a avanzar el del rival. Y si se atasca en una pregunta, tiene la oportunidad de pasar a otra pregunta a cambio de perder tres segundos.

El jugador que pierde queda fuera del juego; mientras que el ganador del duelo conquista la casilla de su contrincante y amplía así su territorio en el suelo. En cada entrega de The Floor van quedando menos concursantes hasta llegar a los enfrentamientos finales en una gran final en la que se decidirá quién es el ganador de la edición tras hacerse con todo el tablero.

Explicada la mecánica, el concurso de Antena 3 realizó un sorteo aleatorio para elegir al primer concursante. Y la fortuna quiso que el primero fuera nada menos que Borjamina, uno de los tres integrantes de los 'Mozos de Arousa', el equipo que lleva meses batiendo todos los récords en Reacción en cadena, el concurso que cada tarde presenta Ion Aramendi en Telecinco.

Un concursante de 'Reacción en cadena' inauguró 'The Floor'

Borjamina se presentó en The Floor como Borja Santamaría, y desde el primer momento demostró las tablas que ya ha adquirido ante las cámaras. No solo las de Reacción en cadena, sino también en otros de los muchos concursos en los que ha participado, como ¡Ahora caigo! (Antena 3), El Cazador (La 1) y Bloqueados por el muro (La 1). Así lo demostró cuando Manel le preguntó si “banderas”, la especialidad con la que se había presentado, se debía a su gusto por viajar. “No, porque lo sé todo de Banderas. Que nació en Málaga, que interpreta al zorro.. O sea, todo lo de Banderas”, bromeó Borja. “No, no, pero esto va de banderas de países. Te veo con retranca gallega, pero luego veremos si te atacan o no”, respondió Fuentes.

Lo cierto es que Borjamina no tuvo demasiada suerte en su paso por The Floor. Su primer duelo, en el que retó a la especialista en “animales marinos” Sandra, se saldó con una cómoda victoria para é. Sin embargo, cayó eliminado en el segundo, que le enfrentó contra Abel, el especialista en “geografía española”.

Ambos estaban protagonizando un duelo igualadísimo hasta que Borjamina se atascó con la provincia de Segovia, que es la que estaba marcada en ese momento en el mapa. El gallego terminó dando con la respuesta correcta, pero a cambio perdió casi todo el tiempo que tenía a su disposición. Su error fue no decir 'paso' para perder sólo tres segundos y cambiar de imagen, lo que le hubiera dado opciones de mantenerse con vida en su duelo con Abel. Pero al no hacerlo, dejó en bandeja la victoria a su rival y se despidió rápidamente.

Afortunadamente para él, un par de horas antes selló su continuidad junto a Raúl y Bruno al ganar otro duelo más de Reacción en cadena. Este jueves, los tres volverán a hacer doblete en la parrilla de Telecinco: primero por la tarde con la entrega diaria de Reacción en cadena, donde ya han cruzado la barrera de los 400.000 euros; y después por la noche con el tercer y último 'Duelo de campeones', que les enfrentará con los 'Ubuntu'.

La ganadora del primer programa se llevó 5.000 euros

La eliminación de Borjamina dio paso a otros duelos en el estreno de The Floor. Así hasta llegar al último de la noche, en el que Teresa decidió retar a la que entonces era la líder de la clasificación general: Laura, que contaba en su haber con hasta cinco casillas conquistadas. Ambas se enfrentaron en la categoría 'babies', que ninguna de las dos dominaba y en la que tenía que decir el nombre de los objetos de bebé que aparecían en pantalla.

Laura se atacó en las dos primeras imágenes, y a partir de ahí le fue imposible remontar, por lo que Teresa se convirtió en la ganadora del primer programa. La concursante se llevó un premio de 5.000€ y el liderazgo de la clasificación general con 9 casillas conquistadas. Eso sí, todavía le quedan 91 por delante para embolsarse el premio final de 100.000€.