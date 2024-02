TVE arranca la promoción de 'MasterChef 12' con un tiktoker y “la gurú del yoga facial”

La 1 de TVE ya ha comenzado a promocionar la nueva edición de MasterChef. La 12ª temporada de la versión con anónimos llegará “muy pronto” a la parrilla, pero para ir calentando motores, la cadena pública ha emitido un par de promos en pantalla.

La primera, que ya circula por las redes sociales, nos muestra a varios aspirantes durante la última prueba del casting. Por ejemplo, a una chica que dice: “Si lloro no os preocupéis, no es sentéis mal; estoy fingiendo alegría pero no me sale”.

Sin embargo, lo más llamativo del vídeo es la aparición de Diana Bordón, que se presenta a sí misma como “la gurú del yoga facial en España”. ¿Por qué? Porque se dedica profesionalmente a esta disciplina bajo la marca Facial Yoga Plan. De hecho, ha escrito un libro sobre el tema, cuenta con un canal de YouTube con más de 250.000 seguidores y un perfil de Instagram con cerca de 50.000.

Muy pronto, #MasterChef pic.twitter.com/XNMHmfahMR — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) 27 de febrero de 2024

Diana Bordón no es la única creadora de contenidos que aparece en las primeras promos de MasterChef 12. En un avance emitido este lunes durante Bake Off, se pudo ver a Alberto Escarmiento, un joven que suele compartir fotos y vídeos de comida con sus 880.000 seguidores en TikTok y los cerca de 25.000 que tiene en Instagram, “Bueno, pues si tú me dices que no, que me diga él que sí”, dice Alberto a los jueces durante la prueba final.

Por lo tanto, aunque en MasterChef buscan “a gente que se quiera dedicar a la cocina de manera profesional”, como afirma Samantha Vallejo-Nágera en ese mismo avance, el talent culinario de TVE vuelve a apostar por influencers, tiktokers y demás perfiles con alta presencia en redes sociales. Algo que ya hizo el año pasado con Luca, que después dio el salto a GH VIP.