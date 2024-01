Pepe Rodríguez recuerda con Calleja lo que dijo tras hacer el piloto de 'MasterChef' y cómo ve su futuro en TV

La nueva entrega de Planeta Calleja, emitida este lunes en Cuatro, estuvo protagonizada por Pepe Rodríguez. El cocinero y Jesús Calleja hablaron por Campania (Italia), entre otras cosas, del éxito del manchego con MasterChef (TVE)

“Estoy en la tele, pero no soy un hombre de la tele”, aseguró Pepe antes recordar cómo fue su “progresivo” fichaje por el programa. Todo comenzó con una llamada desde la productora, Shine Iberia, que querían una reunión. El chef aceptó sin saber qué era MasterChef , que por aquel entonces ya se emitía fuera de España: “No. No lo he visto nunca”.

Una vez salió de dudas, Pepe grabó un piloto durante “12 horas”. La experiencia fue tan estresante que solo quería una cosa: “'Ojalá no me llamen, no he entendido nada de lo que ha pasado allí'. Toda la gente p'aquí y p'allá, 'quítate', 'ponte', 'espera', 'voy', tal. ¡Qué lío! Dije: 'Con lo a gusto que estoy en mi casa, en mi cocina...'”.

Pero le volvieron a llamar. “El formato estuvo dando vueltas por varias cadenas durante un año. Y yo, mientras, a mi bola, currando. Me llaman al año: '¡Ya estamos! ¡Ya lo tenemos! ¡Vamos a grabar!' Y como un corderito inocente te metes ahí sin saber qué va a ocurrir”. Y así lleva más de una década. Tanto tiempo que no se ve haciendo otra cosa en televisión que ser juez de MasterChef: “Creo que no sé hacer otra cosa, por eso digo que no soy un hombre de televisión”.