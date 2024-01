La gala más accidentada de Rocío Carrasco en 'Bake Off': de quemarse el pelo a un darse un trompazo

En lo que respecta al desarrollo del concurso, la cuarta gala de Bake Off en TVE concluyó con la expulsión de Encarna Salazar, que siguió los pasos de su hermana y abandonó la repostería televisada. En lo que concierne a la emisión en sí misma, si por algo destacó es por lo accidentada que fue para una de sus concursantes más mediáticas, Rocío Carrasco.

La hija de Rocío Jurado sufrió no uno sino dos percances a lo largo de la noche en La 1, en dos pruebas diferentes. Algo con lo que el propio talent show bromeó en redes sociales.

“¡Se me ha quemado el pelo!”

El primero tuvo lugar durante el primer reto de la noche, en el que los participantes debían elaborar pastas tradicionales. Para llevar a cabo la prueba, contaban con una receta, pero con trampa. Los ingredientes estaban escritos en un folio con tinta invisible, de tal modo que precisaban de una llama de fuego para poder atisbar el texto.

Después de que Patxi Salinas hubiera quemado su hoja, Carrasco procedió a echarle una mano y leerle los ingredientes de su octavilla particular, cantando los ingredientes para que tanto el exfutbolista como Terelu Campos los apuntaran. Tan concentrados estaban ambos, que no fueron conscientes de que el fuego de la vela que tenía en su encimera Salinas se extendió al cabello de la famosa. El humo no tardó en aparecer.

“¡Se me ha quemado el pelo!”, exclamó ella, que se dio cuenta con suficiente rapidez como para evitar males mayores. Eso sí, Salinas, embebido en la tarea, pareció no estar particularmente preocupado mientras el resto de compañeros advertían que “aquí huele a quemado”.

“No pasa nada, eso se pone postizo ahora”, señaló el capitán de El Conquistador.

En esta vida solo pedimos tener la tranquilidad que tiene @patxisalinas mientras Rocío se quema el pelo. Señores, ¡Esto es #BakeOffRTVE !



⭕ https://t.co/mzgfuI5oJN pic.twitter.com/6s10usr7VC — La 1 (@La1_tve) January 29, 2024

El trompazo de Carrasco

Pero no quedaron ahí los padecimientos. En el segundo reto de la noche, las prisas de Carrasco por realizar su elaboración llevaron a esta a correr por la cocina, sin ser consciente de que el otro Salinas del concurso, Julio, había dejado una rejilla en el suelo. La televisiva la pisó, resbaló y se cayó al suelo.

El trompazo, cabe recordar, ya había sido utilizado en las primeras promos de Bake Off en La 1; eso sí, no revistió de gravedad y ella pudo reincorporarse con rapidez, ante las caras de pasmo de sus compañeros, que acudieron a socorrerla. “No ha pasado nada, todo bien, todo bien”.