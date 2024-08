Verónica Romero revela las “trabas” al salir de 'OT': de “encerrada sin casi comida” a acabar ingresada

Verónica Romero se sentó este domingo 4 de agosto en Fiesta para contar “el infierno” que vivió cuando salió de la Academia de Operación Triunfo 1 y empezó su vida en la 'post-Academia' que el programa puso a disposición de los concursantes. Una primera toma de contacto con la industria musical en la que, según comentó ella misma, le pusieron “muchísimas trabas”.

En su entrevista con Frank Blanco y Verónica Dulanto, la ilicitana afirmó estar “agradecida por todo aquello que viví”. Sin embargo, se mostró convencida de que pasados los años y con la madurez adquirida es el momento de “contar su historia” en los medios, como puede ser el programa de fin de semana de Telecinco.

El tema en el que hicieron más hincapié fue en lo que ocurrió una vez finalizada la primera edición de OT en TVE, todo un fenómeno a inicios de los dosmil: “A nosotros nos tenían en una casa en Barcelona al acabar Operación Triunfo. Yo estaba prácticamente allí encerrada, no podía salir. Nadie me podía acompañar a ningún sitio. Pasaba allí los días encerrada sin prácticamente comida, viendo cómo los compañeros entraban y salían de hacer sus promociones”, comenzó desvelando.

Verónica deslizó que otros compañeros tenían más oportunidades mientras a ella, sexta finalista del programa, “me pusieron muchísimas trabas”. “Iba a la zona de management y esas personas no se portaron bien” (...) “Recuerdo que las managers que me tenían que cuidar me decían que yo no estaba en el merchandising de los seis finalistas porque no me merecía estar allí. Me decían que subiera a hacer abdominales y que diera gracias por tener una flor en el culo”.

La artista contó que “de la ansiedad de estar tanto tiempo allí encerrada sin salir me dieron espasmos muy graves por los que me tuvieron que ingresar” y que cuando salió su disco, se enteró por un fan en un concierto. “Mi familia lo pasó muy mal”, apuntó, al tiempo que recordó el día que todo acabó: “Me armé de valor, me presenté en la Academia y dije que me quería ir”.

“Nunca he sido una persona competitiva ni envidiosa, pero con mi vida he sido muy protectora”, explicó Verónica, que también habló de sus programas posteriores con la que era su discográfica: “Tuve que irme a vivir fuera a un país extranjero para seguir con mi carrera. Me hice artista independiente cuando todavía no se apoyaba al artista independiente”.

Su relación actual con sus excompañeros de 'OT'

Más allá de esto, la exconcursante de OT 1 fue preguntada por su relación actual con Rosa López, quien fue su gran amiga durante el programa: “Hace poquito la vi, teníamos una conversación pendiente. Lo que viví con Rosa fue de verdad, pero las dos hemos crecido. No se puede volver a la relación que teníamos antes, pero sí formar una relación partiendo de donde estamos”.

Además, cuestionada sobre si sentó mal a sus excompañeros que hablase en Telecinco tras el fallecimiento de Álex Casademunt, admitió que ella lo hizo “sin malicia”: “No quería crear conflicto. Entiendo que a lo mejor hubo confusión. Lo hice con todo mi amor y mi cariño a la familia de Álex, ellos me dieron el consentimiento”. “No he sentido que me hayan dado la espalda, pero es que cada uno tenemos nuestra vida. No soy mucho de pedir a la gente apoyo, tengo mi grupo de amigas y mi familia. Sé que mis compañeros han estado ahí”, zanjó.