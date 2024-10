Xabier Fortes entrevistó a su padre Xosé Fortes, cofundador de la UMD, en TVE: “No sé si decir papá o coronel”

La noche en 24 horas vivió este miércoles un momento de lo más especial, con la sorprendente entrevista que Xabier Fortes, presentador del programa del Canal 24 horas de TVE, realizó a su padre Xosé Fortes. El periodista convocó a su progenitor, uno de los coroneles que fundaron hace ahora medio siglo la UMD, organismo militar que jugó un papel clave en la Transición a la democracia

En el tramo final de la tertulia, Fortes dejó la actualidad política a un lado para introducir un nuevo tema: “El pasado 1 de septiembre se cumplían 50 años de la fundación de la UMD, la Unión Militar Democrática, una organización clandestina en el ejército de Franco creada por un grupo de oficiales que trataron de difundir ideas democráticas en los cuarteles para impedir así que el ejército siguiese siendo el principal soporte de la dictadura. Su objetivo era el tránsito a la democracia, la celebración de elecciones libres y una constitución”, empezó expresando el gallego antes de dar paso a un vídeo explicativo con imágenes de archivo.

Fue entonces cuando el presentador introdujo a su invitado, comentando en tono jocoso la particularidad de su relación familiar: “He hecho en mi vida entrevistas complicadas, raras, difíciles, distintas... Esta se lleva la palma. Xosé Fortes, bienvenido”, empezó diciendo entre risas el periodista, enseñando a cámara el nuevo libro escrito por su padre, que lleva por título En la piel de los héroes y en cuya cubierta aparece una imagen suya durante su infancia. “A alguno de los protagonistas de la portada igual lo distinguen, con pocos años”, desveló el televisivo.

Xabier Fortés bromeó con su padre: “No sé cómo tratarte”

Enseguida, Xabier Fortes arrancó la charla, no sin expresar antes sus dudas sobre cómo referirse a su padre: “No sé como tratarte, con 'usted' o con él 'tú”, reconoció sonrojado, mientras el invitado le pedía que le tuteara. Acto seguido, ambos empezaron a repasar su trayectoria militar y su implicación en algunos hechos históricos de nuestro país.

Xosé Fortes aseguró que hubo dos hitos que le marcaron políticamente antes de decidirse a participar en la fundación de la UMD: primero un viaje de Pontevedra a Zaragoza donde coincidió con una joven alemana “posiblemente judía” -“me contó que Alemania se había convertido en una cárcel”- y, después, la reflexión que le hizo un maestro republicano.

“Me dijo que la verdadera misión del ejército era defender al país y la sociedad, pero lo que hacía la milicia española era usar armas que le había entregado la república para atacar esa misma sociedad”, recordó.

Tras abordar otros asuntos, y permitir las preguntas de algunos de sus colaboradores, Xabier Fortes despidió la entrevista, de nuevo con bromas sobre su parentesco: “No sé si decir papá, hasta mañana o coronel...”, dijo irónico el presentador. “Hasta mañana, simplemente, yo ya tengo muchos años como para ejercer de coronel”, concluyó entre risas Xosé Fortes.

Finalmente, tras el repaso a las portadas de periódicos del día, Fortes cerró el programa: “Ha sido una conversación entretenida. He entrevistado en estos cuatro años a más de 200 autores de libros, no veía yo motivo para no entrevistar a mi padre habiendo publicado un libro y con la historia que tiene. Ahí queda la noche”, sentenció.