La actriz Jodie Turner-Smith critica el silencio de Disney+ ante el boicot ultra contra 'The Acolyte': “No es justo”

Jodie Turner-Smith, actriz que interpretaba a Madre Aniseya en The Acolyte, serie de Disney+ ambientada en el universo de Star Wars, ha cargado contra la plataforma de pago, a la que ha acusado de ponerse de lado ante la oleada de odio y boicot ultraconservador que el equipo de la ficción tuvo que soportar antes de su cancelación definitiva por parte de la compañía tras una única temporada.

“Tienen que dejar de hacer eso de no decir nada cuando a la gente se le llena la boca en Internet con racismo y gilipolleces. No es justo no decir nada. Es realmente injusto”, se ha quejado la intérprete durante una entrevista a la revista Glamour.

“Estaría bien que la gente que tiene todo el dinero mostrara su apoyo y pusiera los pies en el suelo. Decir que esto es inaceptable: 'No eres un fan si haces esto'”, prosigue Turner Smith, que apuntaba a que para Disney+ “hacer una declaración realmente grande” al respecto no le hubiese hecho perder dinero.

“Apuesto a que no, porque la gente de color, y especialmente los negros, representan un porcentaje muy elevado del poder adquisitivo. Puede que les resulte más lucrativo, pero todo el mundo utiliza 'woke' como si fuera una palabrota”, ha lamentado.

La actriz defiende a su compañera de reparto

Jodie Turner-Smith, quien interpretaba a la líder del aquelarre brujas de Brendok donde se crean Osha y Mae, ha roto una lanza además en favor de Amandla Stenberg, compañera de reparto que hacía de las dos gemelas. Según la actriz, Stenberg puso “mucho cuidado y amor” en el proyecto, llegando a desarrollar ensayos sobre los dos personajes de la ficción. “Y es decepcionante sentir que tu estudio no te cubre las espaldas de una manera muy pública”, condena.

Cabe recordar que Amandla Stenberg lanzó hace poco más de un mes un vídeo en sus redes sociales en los que aseguraba no estar sorprendida por la cancelación de la serie tras el “aluvión de veneno” recibido, el cual reconocía que le había afectado mucho a la hora de trabajar. “Llegó un momento en que me di cuenta de que, para seguir siendo yo misma, tenía que honrar mi sistema de valores haciéndome oír incluso trabajando para Disney”, afirmó.

Intento de boicot de carácter ultraconservador

Star Wars: The Acolyte ha sido uno de los últimos ejemplos de serie que celebra un “efecto Streisand”: ser criticada y pedir su boicot para acabar beneficiándose de la polémica como promoción y suponiendo el mejor estreno del 2024 para Disney+.

En su caso, sectores ultraconservadores se movilizaron a través de internet para puntuar negativamente la serie en distintas webs de valoración de ficciones, como ya le ocurrió a The last of us por incluir una trama de amor homosexual en uno de sus capítulos. ¿Por qué? Porque The Acolyte es inclusiva e igualitaria (como Star Wars toda su historia desde 1977) y porque su creadora y showrunner Leslye Headland está casada con una mujer. Sea como sea, la serie acabó siendo cancelada tras una única temporada en la plataforma de pago.