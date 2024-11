AMC celebra 10 años en España con una maratón de los pilotos de sus grandes series, de 'Breaking Bad' a 'Mad Men'

AMC celebra sus 10 años en España con una programación especial para este martes 19 de noviembre. A partir de las 11:50 horas, el canal ofrecera´los episodios piloto de hasta doce de sus series originales más icónicas para celebrar su efemérides.

Así, permitirá a los espectadores revivir el inicio de sus producciones originales tan emblemáticas como Mad Men, The Walking Dead, Breaking Bad, Better,Call Saul o Halt and Catch Fire. El canal invita al espectador a redescubrir el origen de algunas de las historias de ficción más influyentes del siglo XXI y celebrar las producciones que han consagrado a AMC como una marca de referencia en la industria audiovisual.

A lo largo de estos diez años, AMC se ha consolidado como todo un referente en la creación y emisión de historias emocionantes que redefinieron la forma de contar historias en televisión, desde thrillers de suspense con antihéroes míticos, hasta franquicias apocalípticas y sobrenaturales, como los universos de Anne Rice y The Walking Dead, una saga que se sigue expandiendo actualmente, incluyendo el rodaje en España de la tercera temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon.

Todo el contenido del maratón

El especial arranca a las 11:50 horas con el episodio piloto de las adaptaciones de la obra de Anne Rice, Entrevista con el vampiro y Las brujas de Mayfair, dos series que rinden homenaje al género gótico y sobrenatural.

A continuación, el canal emite el primer episodio de dos de los spin-offs que forman parte de la saga de zombies más importante de la televisión: The Walking Dead: Daryl Dixon y The Walking Dead: The Ones Who Live.

A partir de las 16:00 horas, vuelve a AMC el piloto de Mad Men, el aclamado drama de época ambientado en el mundo de la publicidad de los años 60 en Madison Avenue. Le sigue Halt and Catch Fire, una mirada a los comienzos de la informática doméstica en la década de 1980.

La tarde continúa con la emisión del inicio de Breaking Bad, la emblemática serie que sigue la retorcida transformación del personaje Walter White, y su aclamado spin-off Better Call Saul, sobre el transcurso como abogado del mítico Saul Goodman.

Asimismo, El infiltrado, adaptación de la novela de John le Carré, también tiene protagonismo en el especial. La producción sigue la historia de un gerente de hotel cuya vida cambia por completo al infiltrarse en una red de tráfico de armas. A continuación, vuelve al canal Into the Badlands, serie dramática con personalidad propia sobre artes marciales en un mundo postapocalíptico.

La primera temporada de 'The Walking Dead', al completo

El aniversario prosigue con el piloto de The Terror, una impactante serie ambientada en 1847 y basada en hechos reales, que muestra la expedición ártica de un grupo de marineros y su lucha por sobrevivir en mitad del océano.

A partir de las 22:10 horas, y para despedir por todo lo alto el especial de programación, el canal emite en prime time la primera temporada de The Walking Dead al completo, cuyo primer episodio es considerado por muchos como uno de los pilotos más impresionantes de la historia de la televisión.