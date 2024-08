El oro olímpico que participó en uno de los capítulos más importantes de 'Juego de Tronos'

De Juego de Tronos a los Juegos Olímpicos. Después de aparecer en uno de los capítulos de la serie más famosa de HBO, el deportista irlandés Daniel Wiffen, de 23 años, ha irrumpido con fuerza en las Olimpiadas de París 2024, donde se ha hecho con la medalla de oro en la prueba de 800 metros de natación.

Él y su hermano gemelo –que también es nadador– filmaron con Juego de Tronos en 2013. Aparecieron en el capítulo 9 de la temporada 3, titulado Las lluvias de Castemare y popularmente conocido como La Boda Roja por el derramamiento de sangre que se produjo. Fue un episodio trascendental para las tramas de la serie. Los jovencísimos actores tuvieron un papel secundario como extras, una brevísima aparición que pudieron grabar en una sola jornada de trabajo. Además, su hermana también había interpretado un personaje; ella dio vida a Neyla, una de las hijas de Frey.

“Cuando era más joven no sabía mucho sobre Juego de Tronos. Mis padres no me dejaban verla, pero supongo que mi padre la veía siempre”, le ha contado el deportista al periódico The Mirror.

Los espectadores de Juego de Tronos pudieron ver a Wiffen y su hermano sentados en un escalón mientras los Stark entraban en el salón antes de que tuviera lugar la matanza que las familias Frey y Bolton perpetraron contra la saga de los Stark.

Más de una década después, los hermanos Wiffen recuerdan con orgullo su pequeño cameo en “la serie más importante de la historia de la televisión”, aunque ahora, con una medalla olímpica entre las manos, tienen un éxito mucho mayor que celebrar.