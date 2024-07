Las 13 series de la semana siguen a 'Ángela' y lanzan 'Gatitos explosivos' para alcanzar el 'Valhalla' de 'Vikings'

Nos acercamos a lo más profundo del verano en televisión, y se nota no solo en el consumo, sino en la tónica de los estrenos que semana a semana racionan las cadenas y plataformas. Contabilizamos un total de 13 lanzamientos entre el lunes 8 y el domingo 14, una semana marcada por la final de la Eurocopa 2024, por lo que la magnitud de estos títulos es relativa.

En términos mediáticos, el principal estreno le corresponde a Atresplayer: la streamer de Atresmedia saca a la luz Ángela, el remake español de la exitosa ficción británica Angela Black, que cuenta con Verónica Sánchez y Daniel Grao como principales protagonistas. El estreno llegará, como de costumbre en la plataforma, el domingo 14, con la primera de sus seis entregas. A nivel internacional, Netflix ha dejado para estas calurosas fechas el regreso de Vikings: Valhalla, dos años después, con su temporada definitiva. El jueves 11 es el día elegido para desatar la batalla definitiva para Leif Eriksson (Sam Corlett), Freydis (Frida Gustavsson) y el príncipe noruego Harald Sigurdsson (Leo Suter).

Para entonces, ya estarán disponibles el resto de series previstas para su difusión durante esta semana. El lunes 8 fue el día elegido por Movistar Plus+ para contagiar a sus abonados de La fiebre, una nueva ficción francesa a cargo del artífice de Baron Noir, Érik Benzekri; este miércoles 10, por su lado, Disney+ se pone a investigar junto a Lily Gladstone en la miniserie Under the bridge: El asesinato de Reena Virk, basada en hechos reales acaecidos en la segunda mitad de los años noventa. Para quienes gusten de ver animación irreverente, hay una doble oportunidad el mismo día: el jueves 11 es la fecha para que Netflix lance sus Gatitos explosivos, adaptación del juego homónimo con producción de Mike Judge, y para que Prime Video celebra La fiesta de las salchichas: Frutopía, continuación de la película La fiesta de las salchichas que recupera a su reparto vocal original como Seth Rogen, Kristen Wiig y Edward Norton.

'La fiebre' (8 julio, Movistar Plus+)

Así es la serie: Como cada final de temporada, la gran familia del fútbol francés celebra a sus héroes en la noche de los trofeos UNFP. Pero la gala se tuerce cuando, delante de las cámaras se produce un enfrentamiento entre un futbolista negro, y jugador estrella, y un entrenador blanco. Comienza entonces una guerra mediática liderada por dos mujeres: la directora de comunicación del club (Nina Meurisse), y una humorista muy controvertida (Ana Girardot), que no duda en instrumentalizar el acontecimiento explotado por la extrema derecha en Francia. 'La fiebre' es un drama sociopolítico que arranca en el mundo del fútbol para reflejar la crispación social de un país dividido.

'Hasta que te mate' (9 julio, Filmin)

Así es la serie: Shaun Evans, el detective protagonista de Endeavour, se pone ahora en la piel de un asesino en este thriller británico que narra la aterradora historia real de Delia Balmer, la enfermera que sobrevivió a una relación casi mortal con el asesino John Sweeney. Delia Balmer inició una relación con Sweeney tras conocerlo en un pub de Camden Town en Londres. Sin embargo, Delia no sabía que Sweeney era un asesino. Tres años y medio después, con un hacha en la mano, estaba dispuesto a convertir a Delia en su siguiente víctima.

'Under the bridge: El asesinato de Reena Virk' (10 julio, Disney+)

Así es la serie: Basada en el libro de la aclamada autora Rebecca Godfrey sobre la historia real de 1997, Under the Bridge narra el crimen de Reena Virk (Vritika Gupta), una niña de catorce años que fue a reunirse con sus amigos en una fiesta y nunca regresó a casa. A través de los ojos de Godfrey (Riley Keough) y de una agente de policía local (Lily Gladstone), la serie nos adentra en el mundo oculto de las jóvenes acusadas del asesinato, revelando sorprendentes verdades sobre el improbable asesino.

'Sunny' (10 julio, AppleTV+)

Así es la serie: La vida de Suzie (Rashida Jones), una mujer americana que vive en Kioto (Japón), se ve trastocada cuando su marido y su hijo desaparecen en un misterioso accidente de avión. Como “consuelo” le dan a Sunny, uno de los nuevos robots domésticos fabricados por la empresa de electrónica de su marido. Aunque al principio Suzie se siente ofendida por los intentos de Sunny de llenar el vacío de su vida, poco a poco entablan una inesperada amistad, ya que juntos descubren la oscura verdad de lo que realmente le ocurrió a la familia de Suzie, viéndose peligrosamente envueltos en un mundo que Suzie nunca supo que existía.

'La primera vez' T2 (10 julio, Netflix)

Así es la serie: Esta es la historia de amor de Eva y Camilo, ambientada en los años setenta. Ella es misteriosa, rebelde y de mentalidad abierta, y la única mujer en una escuela de 600 hombres. Él es un chico especial y tímido, sin experiencia sentimental, que se enamora perdidamente de Eva, la primera mujer de su vida. Mientras Camilo intenta conquistarla sin éxito, Eva pone del revés el mundo del colegio distrital Jose María Root cuando enseña a sus compañeros todo sobre el sexo, el amor, los placeres y la vida real. Sin embargo, Camilo descubre que Eva guarda bajo siete llaves un oscuro secreto que podría separarlos para siempre, y ahora tendrá que luchar para no estropear la que podría ser su primera experiencia romántica: su primer gran amor.

'Vikingos: Valhalla' T3 y Final (11 julio, Netflix)

Así es la serie: En busca de un nuevo hogar vikingo, los héroes de la serie deberán aventurarse más lejos que nunca, desde Constantinopla hasta Groenlandia y el fin del mundo conocido. Pero antes de poder zarpar hacia nuevos horizontes, deberán regresar al lugar donde empezó todo para una última batalla.

Netflix avanza el final de 'Vikingos: Valhalla', que ya tiene fecha y tráiler para su temporada 3

'Mi otra yo' T2 (11 julio, Netflix)

Así es la serie: Después de su viaje en busca de una curación para Sevgi, Ada, Sevgi y Leyla se enfrentan a nuevos retos en otra ciudad: Ada corre un gran riesgo profesional, Leyla ha abierto un negocio y tiene problemas económicos, y Sevgi tiene que guardar un gran secreto. En sus nuevas vidas una cosa no ha cambiado: su amistad es su gran apoyo.

'La fiesta de las salchichas: Frutopía' (11 julio, Amazon Prime Video)

Así es la serie: Spin-off de la película animada de 2016, La Fiesta de las Salchichas: Frutopía sigue a Frank, Brenda, Barry y Sammy en su empeño por crear su propia sociedad alimentaria.

'Bargain' (11 julio, SkyShowtime)

Así es la serie: Adaptación del cortometraje homónimo del director Lee Chung- hyun, estrenado en 2015. En Bargain, una serie de hombres son atraídos hasta un remoto hotel bajo la premisa de mantener encuentros sexuales, pero acaban atrapados en una red de tráfico de órganos en la que estos se venden al mejor postor. Tras un catastrófico terremoto, víctimas, traficantes y compradores quedan atrapados en el interior de un edificio a punto de desmoronarse. Incomunicados, deben luchar por sobrevivir al desastre a cualquier precio.

'El caso Cenicienta' (11 julio, SundanceTV)

Así es la serie: Anton Bergman y su hija Julie, son acusados de asesinar a Marianne Coens, la pareja de Anton y madrastra de Julie. Sin embargo, nada es lo que parece. Para la resolución del caso, doce personas son llamadas a formar parte de un jurado popular. A lo largo de ocho episodios, la serie muestra el contexto que acompaña a cada uno de los miembros y cómo influyen sus circunstancias personales en la decisión que tendrán que tomar durante el juicio.

'Gatitos explosivos' (12 de julio, Netflix)

Así es la serie: Como la Tierra es un desastre, destituyen a Dios (Tom Ellis en la versión original) y lo mandan al plano terrenal, con el fin de restablecer lazos con la humanidad. Solo hay un problema: está atrapado en el cuerpo de un rechoncho gato. Su programa de rehabilitación incluye vivir con una familia disfuncional e intentar resolver sus problemas, pero acaba pasando demasiado tiempo persiguiendo punteros láser... Y para colmo de males, la vecina del Gatísimo, que también es una gata, resulta ser nada menos que su némesis, el Anticristo. El resultado es la batalla definitiva entre el bien y el mal... excepto cuando el Gatísimo (Ellis) se distrae con la paloma del jardín y el minino de las tinieblas (Sasheer Zamata) decide echarse una siesta encima de algún ordenador.

'Yo' (12 julio, AppleTV+)

Así es la serie: Yo sigue a Ben, de 12 años, que vive los altibajos del instituto (matones, enamoramientos y bailes incluidos), mientras se adapta a una familia recién formada y, por si todo esto fuera poco, acaba de darse cuenta de que tiene superpoderes. A lo largo de 10 episodios, Ben emprenderá un viaje de autodescubrimiento sobre lo que realmente significa tener poderes sobrenaturales. Encontrará una aliada en su hermanastra Max, quien le ayuda a aprovechar estos poderes y descubrir los secretos detrás de los misterios y tragedias de su comunidad. Todo mientras intenta aclarar lo que significa ser él.

'Ángela' (14 julio, Atresplayer)

Así es la serie: Ángela (Verónica Sánchez) lleva una vida aparentemente idílica de puertas para afuera: tiene dos hijas fantásticas, un esposo encantador llamado Gonzalo (Daniel Grao), y una casa espectacular. Sin embargo, esta fachada es un fraude y cada vez le cuesta más esfuerzo mantenerla. Ángela es en realidad una mujer maltratada por un marido obsesivo que le ha convencido de que sin él no sería nada. Siempre en tensión, el frágil equilibrio de Ángela termina de romperse cuando conoce a Eduardo (Jaime Zatarain), un antiguo compañero de instituto por el que se siente inmediatamente atraída. Sin embargo, gracias a la intervención de su mejor amiga Esther (Lucía Jiménez), Ángela descubrirá que Edu no es quien dice ser.