Las 17 series de la semana ponen 'Poker Face' ante el regreso de Daryl Dixon, asesinatos y 'The Morning Show'

El ritmo en septiembre no decrece. Así como la sucesión de estrenos de entretenimiento no para en la parrilla de las cadenas generalistas, el ritmo de lanzamientos de series continúa con la misma fuerza que hace una semana. Entre el lunes 11 y el domingo 17 de septiembre hemos de contar un total de 17 títulos, entre debuts y regresos, ficción y no ficción. Y no podemos decir que sean, ni mucho menos, de bajo perfil.

De hecho, abríamos la semana con el eterno retorno al universo de The Walking Dead, con el segundo de los spin-offs surgidos tras el final de la serie matriz, centrado en Daryl Dixon. El arquero interpretado por Norman Reedus transita ahora por Francia en una serie propia (Melissa McBride debía haberlo acompañado como Carol, pero decidió tomarse un descanso de tanto zombi tras más de 12 años ininterrumpidos como el personaje), disponible en AMC+ desde el lunes 11. Y solo dos días después toma el relevo la temporada 3 de The Morning Show: el motor del catálogo de Apple TV+ (con permiso de Ted Lasso) vuelve dos años después sumando a Jon Hamm al equipo liderado por Jennifer Aniston y Reese Whiterspoon.

Para los amantes de los procedimentales de toda la vida, Calle 13 ofrece el revival de Las reglas del juego: ocho años después del final de aquella tras cinco temporadas, el reparto original se reencuentra (a excepción de Timothy Hutton, que quedó fuera del desarrollo tras trascender una denuncia por presunta violación de 1983) en Leverage: Redemption a partir del jueves 14. Y el viernes 15, otro procedimental, en este caso “deluxe”, que recoge la herencia de las mejores series de misterio con las que crecimos, aunque fuera en forma de reposiciones: Poker Face. Cerca de un año después de su estreno en Estados Unidos, donde se la catalogó como una de las mejores series del último curso.

Hay mucho más: mucho asesinato, gracias a las detectivescas Los misterios de Murdoch y Los asesinatos de Midsomer (desde el lunes 11 por las tardes en Paramount Network), y Panhadle (desde el martes 12 en Calle 13); y la ración acostumbrada de docuseries, donde destaca Wrestlers, un proyecto sobre la veterana promoción Ohio Valley Wrestling, cuna de estrellas de la lucha libre, en Netflix.

The Walking Dead: Daryl Dixon (11 de septiembre, AMC+)

Así es la serie: Daryl Dixon (Norman Reedus) aparece en la costa francesa tras un naufragio e intenta entender cómo y por qué acabó allí. La serie sigue el camino de Daryl por una Francia en ruinas pero resiliente, mientras intenta encontrar su camino de vuelta a casa. Sin embargo, las relaciones que entabla durante el viaje complicarán su plan.

Los misterios de Murdoch T15 (11 de septiembre, Paramount Network)

Así es la serie: Nuevas entregas de la longeva serie detectivesca, en la que el característico enfoque científico de Murdoch se vuelve más necesario que nunca para dar con los culpables de nuevos asesinatos. Además, la nueva temporada pondrá en peligro la vida privada del detective, que debe cerrar un peliagudo acuerdo si quiere mantenerla a salvo.

Los asesinatos de Midsomer T14 (11 de septiembre, Paramount Network)

Así es la serie: Nuevos y dramáticos homicidios hacen tambalear la aparente paz del pequeño pueblo de Midsomer, dejando al descubierto antiguos secretos familiares, inesperados vínculos con crímenes pasados, tradiciones extrañas y el peligro de la ambición desmesurada.

Miracle Workers T4 (11 de septiembre, Warner TV)

Así es la serie: La cuarta entrega de su antología cómica en la que ambos actores interpretan a diferentes personajes en cada temporada y desarrollan la acción en un entorno distinto. Primero fue el paraíso, luego la Edad Media, después recorrimos la ruta de Oregón y ahora es el momento de viajar a una distopía postapocalíptica al más puro estilo Mad Max. Así, en El fin de los tiempos, un guerrero de las tierras yermas (Daniel Radcliffe) y una guerrera despiadada (Geraldine Viswanathan), acostumbrados a vagar por un mundo consumido por el apocalipsis, se enfrentan ahora a su peor pesadilla: empezar una vida normal en los suburbios. Juntos deben hacer frente a los horrores de una vida en pareja convencional en un pequeño asentamiento, y todo ello bajo la tutela de un adinerado comerciante de chatarra (Steve Buscemi), conocido por su falta de escrúpulos y su poca ética.

Chivalry (12 de septiembre, Filmin)

Así es la serie: Cameron (Steve Coogan), un aclamado productor de cine, necesita resarcirse de su último fracaso. Bobby (Sarah Solemani), una cineasta feminista, hace del movimiento woke bandera. Los dos tienen por delante el rodaje de una controvertida escena de sexo que lo cambiará todo.

La crítica de elDiario.es: La serie que saca las vergüenzas a quienes encubrieron los abusos sexuales en Hollywood

Panhandle (12 de septiembre, Calle 13)

Así es la serie: Bell es un detective que sufre de agorafobia desde que perdió a su esposa hace cinco años. Desde entonces, no ha salido de la propiedad que comparte con su madre en el río Apalachicola. Allí, se dedica a resolver casos desde su ordenador, usando su ingenio y su intuición. Su vida cambia cuando conoce a Nina, una policía de tráfico que le pide ayuda para investigar un asesinato.

The Morning Show T3 (13 de septiembre, Apple TV+)

Así es la serie: En esta temporada, el canal se enfrenta a un futuro incierto y las lealtades se verán puestas a prueba cuando un magnate de la tecnología se interese por la UBA. Se formarán alianzas inesperadas, las vidas privadas se convertirán en armas arrojadizas y todos se verán obligados a desafiar sus principios tanto dentro como fuera del plató.

La otra chica negra (13 de septiembre, Disney+)

Así es la serie: Nella, una asistente editorial, está harta de ser la única chica negra de la empresa, por lo que se alegra mucho cuando contratan a Hazel. Sin embargo, conforme Hazel empieza a destacar, Nella va hacia el lado contrario y descubre que pasa algo extraño en la empresa.

Bernard Tapie (13 de septiembre, Netflix)

Así es la serie: Tapie es una miniserie sobre el destino sentimental de un hombre extraordinario: Bernard Tapie, uno de los personajes públicos franceses más míticos y controvertidos. A lo largo de siete episodios, Laurent Lafitte se meterá en la piel de Tapie para explorar su ascenso y su caída.

Wrestlers: Lucha libre, pasión y sacrificio (13 de septiembre, Netflix)

Así es la docuserie: La Ohio Valley Wrestling (OVW) de Louisville (Kentucky) es una empresa regional dedicada a promocionar la lucha libre. Entre sus antiguos alumnos se cuentan nada menos que Brock Lesnar, The Miz, John Cena, Dave Bautista y Randy Orton. En su día fue un centro superior para aspirantes a luchadores profesionales, pero ahora pasa por una mala racha. El aclamado luchador Al Snow se ciñe a su filosofía de la antigua escuela, centrada en la narración, pero, pese al amor de unos cuantos fans incondicionales, la empresa se las ve y se las desea para seguir abierta. Las dificultades económicas son tan acuciantes que Al ha tenido que vender una participación mayoritaria a empresarios locales como Matt Jones, el locutor de radio más popular del estado de Kentucky. Matt y los nuevos propietarios han aportado a la OVW una inyección de dinero muy necesaria, pero aun así sufre muchas pérdidas, por lo que han dado un ultimátum a Al: después del verano, tiene que haber cambiado la situación.

Leverage: Redemption (14 de septiembre, Calle 13)

Así es la serie: Revival de la serie de culto Las reglas del juego, emitida con éxito entre 2008 y 2012. Un año después de la muerte de Nathan Ford, el antiguo cerebro de Leverage, el equipo formado por Sophie (la estafadora), Eliot (el matón), Parker (la ladrona) y Hardison (el hacker) vuelven a reunirse para un nuevo trabajo. Quien les contrata es Harry Wilson, un abogado en busca de redención. A partir de ese momento, y con Sophie de líder, el equipo volverá a las andadas para tratar de hacer justicia y castigar a los poderosos. Se unirá a ellos Breanna, la hermana de acogida de Hardison, mientras este trabaja a escala global.

Wolf (14 de septiembre, HBO Max)

Así es la serie: En una casa aislada de Monmouthshire, la adinerada familia Anchor- Ferrers es víctima de los crueles juegos mentales de un psicópata. Atrapados y aterrorizados en su propia casa, rezan para que alguien venga a rescatarlos. ¿Pero quién? La fachada juvenil del detective Jack Caffery esconde un alma perturbada; se culpa a sí mismo por el secuestro de su hermano en los años noventa. Y como el asesino sigue suelto, el deseo de venganza de Jack es una comezón omnipresente. Cuando Jack desentierra una pista que le conducirá a la casa de los Anchor Ferrer, nuestras dos narrativas avanzan a toda velocidad en un emocionante curso de colisión. WOLF es un mundo de crimen, horror y humor negro que nos lleva a preguntarnos: ¿Llegará Jack a tiempo a la casa?

Rubius Next Level: Japón (14 de septiembre, Amazon Prime Video)

Así es la docuserie: En la miniserie de cuatro episodios, producida por NOOB Studios, productora audiovisual del grupo Webedia, y Warner Bros ITVP, Rubius llevará la esencia de sus vídeos más vistos a un contenido exclusivo para Prime Video, recuperando el espíritu y la diversión de sus videos de YouTube y llevándolos al siguiente nivel. Rubius: Next Level Japón mezcla elementos de ficción y no ficción con escenas de animación para crear un retrato variopinto de la cultura japonesa.

Senderos peligrosos (14 de septiembre, Amazon Prime Video)

Así es la serie: El matrimonio perfecto. El viaje perfecto. ¿El lugar perfecto para un accidente? El viaje de ensueño de Liv (Jenna Coleman) y Will (Oliver Jackson-Cohen) se hace añicos cuando Liv descubre el oscuro secreto de su marido. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar Liv para vengarse?

Poker Face (15 de septiembre, SkyShowtime)

Así es la serie: La serie sigue los pasos de Charlie Cale, interpretada por Natasha Lyonne, quien tiene una habilidad extraordinaria para determinar cuándo alguien está mintiendo. Sale a la carretera en su Plymouth Barracuda y en cada parada se encuentra con un nuevo elenco de personajes y extraños crímenes que no puede evitar resolver.

Put@s Redes Sociales (15 de septiembre, Amazon Prime Video)

Así es la serie: Amanda es una decadente Youtuber que acaba de cumplir 30. Al darse cuenta de que no sabe hacer nada más y que los likes en redes sociales son lo más parecido al amor que tiene, hará todo por mantenerse vigente sin importar el costo, ni a quién se lleve en su camino.

El curioso caso de Natalie Grace (16 de septiembre, HBO Max)

Así es la docuserie: El curioso caso de Natalie Grace ofrece un acceso extraordinario y una visión exclusiva de un misterio mundialmente conocido. En un principio se pensó que era una huérfana ucraniana de 6 años con un raro trastorno de crecimiento óseo, pero en realidad era una adulta.