El gesto de Miguel Ángel Muñoz con 'La Resistencia' tras el 'tierra trágame' con su 'tata' de Jorge Ponce

La Resistencia vivió este miércoles 13 un momento un tanto delicado, pero resuelto satisfactoriamente, con la entrada de Jorge Ponce en plató y la alusión a Miguel Ángel Muñoz y a su abuela, o “tata” Luisa Cantero, recientemente fallecida.

El colaborador del late show de Movistar Plus+ apareció con una máquina de gotelé para hacer unas reformas en el escenario, dirigidas a un mural donde estaban colocados carteles y memorabilia de películas promocionadas en el programa, entre otros, de Madres paralelas, Canallas y 100 días con la Tata, el documental dirigido por Muñoz sobre la convivencia con su abuela durante el confinamiento por el estado de alarma.

“A la abuela seguro que le gustaba el gotelé”, apuntaba jocoso Ponce, desconocedor de que esta había fallecido el 20 de julio, a los 98 años. Grison era el encargado de avisar tanto a Ponce como a Broncano, que tampoco sabía la triste noticia. “Un momento, para la máquina”, indicó el presentador, al recibir el aviso durante la grabación.

“Otro chiste que hay que quitar”, se resignaba Broncano. “Mira la que has liado, Jorge. ¡La has gotelado!”, exclamaba. Hay que recordar que el programa se graba horas antes de su emisión en Movistar Plus+. De ahí que, tras tratar por todos los medios de resolver el entuerto, con efectos inesperados. Ponce trataba de eliminar el residuo de pintura del cartel, que acababa cayéndose.

“A la Tata le habría hecho mucha gracia”

Broncano decidió entonces intervenir: “Vamos a hablar con Miguel Ángel. Si esto se está emitiendo en televisión es que a Miguel Ángel le ha hecho gracia. Se lo mandamos [...] Si Miguel Ángel no nos da permiso, que lo puedo entender porque aunque le guste la comedia, se acaba de morir la pobre señora, cuando tú hayas ido a gotelar, habrá un corte”. Y añadió: “Por si esto se emite, le mandamos nuestro cariño y nuestro recuerdo a la abuela de Miguel Ángel Muñoz”, dijo, dando pie al aplauso del público.

Finalmente, se acabó emitiendo. La Resistencia mostró el vídeo que mandaba el actor a Broncano, donde le agradecía el gesto de haberle mandado el fragmento de programa para que aprobara o no: “Tengo mucho sentido del humor, pero también es cierto que este es un momento muy delicado para mí, así que os lo agradezco”.

“A la Tata le habría hecho mucha gracia, así que por favor, emitidlo y que la gente lo disfrute”, declaró el protagonista de UPA Next, que solo les pidió un favor: “Si no se ha manchado el cartel entero, dejadlo por ahí. Así la Tata seguirá iluminando a La Resistencia allá donde esté”. Además, bromeó con que su abuela no era de gotelé, sino que era de “pared lisa”.