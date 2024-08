'Heartstopper' lanza un teaser de su temporada 3 en Netflix con uno de los abrazos más esperados

Netflix ya anunció que la temporada 3 de Heartstopper llegaría el próximo 3 de octubre, en menos de dos meses. Por lo que la maquinaria del gigante del streaming ya ha comenzado a engrasarse y, tras un primer tráiler al ritmo de Bilie Eilish, ahora es un teaser el que hace las delicias de los fans.

En pocos segundos el nuevo adelanto ya transmite los sentimientos que llegarán con los próximos 8 capítulos de la ficción protagonizada por Kit Connor y Joe Locke.

En las imágenes vemos a Nick correr en dirección a Charlie al verlo de nuevo en el instituto. Ambos se abrazan intensamente y tras ello, vuelven a hacerlo. “¿Besos no?”, pregunta Nick a Charlie y este responde “un abrazo primero”, para fundirse de nuevo en un gesto que transmite incluso más que lo que podría lograrse con un beso.

Ante la intensidad de la corta escena, los fans ya se frotan las manos para ver las nuevas historias de unos personajes que han marcado a muchos de sus seguidores.

Así también lo indicó la propia Olivia Colman cuando explicó que no podría estar en la nueva temporada, interpretando a la madre de Nick, Sarah Nelson: “No pude hacer la temporada tres porque no pude encajarla en mi agenda. Me siento fatal por eso porque siento que fui parte de una de las cosas más hermosas en las que he trabajo”, lamentó.