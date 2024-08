Kit Harington revela por qué no quiere ver 'La casa del dragón' tras 'Juego de Tronos': “No creo que la vea nunca”

Kit Harington ha confesado que no ha visto La casa del dragón, precuela de Juego de Tronos que acaba de finalizar su segunda temporada en Max. El actor que daba vida a Jon Nieve en la serie original ha explicado los motivos por los que además cree que nunca verá la ficción que amplia el universo de Canción de hielo y fuego, la exitosa saga de libros escrita por George R.R. Martin.

“Simplemente no puedo verla”, ha empezado diciendo en unas declaraciones a la agencia Associated Press. “Creo que, para mí, es que he pasado demasiado tiempo allí. Y les deseo lo mejor. He oído que es maravillosa y que va muy bien. Pero no creo que vea nunca esa serie, y no creo que vuelva a ver Juego de Tronos hasta dentro de unos años”, añadía Kit Harington durante la presentación de la tercera temporada de Industry, la serie de Max a la que se incorpora.

Kit Harington se une así a Emilia Clarke, actriz que interpretaba a Daenerys Targaryen, quien también reconoció no poder ver la precuela de la ficción que la catapultó a la fama mundial: “Es como si alguien te dijera: '¿Quieres ir a esta reunión de colegio que no es la de tu año? ¿Quieres ir a la reunión de colegio?'. Así es como lo siento. La estoy evitando”, aseguró a los medios.

Kit Harington y su fallido spin-off de 'Juego de Tronos'

Kit Harington habló hace unos meses de la secuela que intentó impulsar HBO con su personaje como protagonista, un proyecto que acabó cayéndose: “Actualmente, está descartado”, confirmaba el actor, que aclaraba los motivos de la suspensión de esta ficción que iba a narrar el futuro de Jon Nieve tras el desenlace de Juego de Tronos.

“No pudimos encontrar la historia adecuada para contar que nos entusiasmara lo suficiente. Así que decidimos dejar de lado las herramientas por el momento. Puede que llegue un momento en el futuro en el que volvamos a ello, pero de momento, no. Está firmemente archivado”, declaraba el intérprete.