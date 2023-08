'Medicina letal', el oportuno acierto de Netflix mientras los 'zombis' del fentanilo asolan Estados Unidos

Sin mucho bombo en España, pero siendo tremendamente oportuna por el contexto en Estados Unidos, la serie Medicina letal llegó a Netflix el pasado jueves 10 de agosto y se ha convertido en un acierto veraniego inesperado, además de diferente a lo habitual en el catálogo de la plataforma.

Titulada originalmente PainKiller, propone una exploración, desde la ficción pero con base en la realidad, de algunos orígenes y consecuencias de la crisis de los opiáceos en Estados Unidos, y se inspira en las experiencias reales de responsables, víctimas e investigadores cuyas vidas se vieron irremediablemente afectadas tras la invención del OxyContin.

Compuesta por seis episodios de 1 hora, Netflix la cataloga como “miniserie” porque está pensada con final cerrado y no con la idea de generar una continuación, precisamente por basarse en la realidad personificada especialmente en el multimillonario Richard Sackler, presidente de la empresa Purdue Pharma que desarrolló OxyContin y al que ahora se considera “uno de los peores traficantes de drogas de la historia”, además de definir a los Sackler como “la familia más malvada de los Estados Unidos”.

El actor Matthew Broderick encarna en la serie al oscuro personaje que, junto a su equipo de empresarios, lograron llevar el OxyContin al mercado y provocar una crisis de salud pública en Estados Unidos... que llega hasta nuestros días y causa aún más alerta por el fentanilo. De ahí que la ficción sea tan oportuna y que el contexto haya favorecido tanto su triunfo en la plataforma.

Del mismo modo, ayuda que en su producción ejecutiva cuente con Eric Newman, que atesora una importante experiencia en Narcos que se ve reflejada en la ficción. El director es Peter Berg (Marea negra y Día de patriotas), y en su reparto cuenta con otros nombres conocidos como Uzo Aduba, Taylor Kitsch y Dina Shihabi.

La serie se estrenó el pasado jueves 10 de agosto, y en sus primeros cuatro días (hasta el domingo 13) sorprendió situándose como la ficción más vista en la plataforma según los datos del Netflix Top-10. Aunque siguen sin ser cifras auditadas y simplemente hay que creer a la empresa, Netflix afirma que generó 35,9 millones de horas vistas y 7,2 millones de visualizaciones.

Por poner en contexto, y mirando los datos de los últimos dos meses desde julio, es el tercer mejor estreno veraniego de Netflix en su primera semana de emisión. Supera a Baki Hanma 2 (33 millones de horas vistas), El abogado de Lincoln 2 (31,4), y Heartstopper 2 (28,5); y sólo queda por detrás del fenómeno brasileño Sintonía 4 (42,2 millones de horas vistas) y de Dulces magnolias 3 (39,5).

Qué hizo Sackler y de qué va 'Medicina letal'

Richard Sackler ha pasado a la historia como el perfecto ejemplo de multimillonario capitalista que antepone el dinero por encima de absolutamente todo, incluso la salud de cientos de miles de personas. ¿Su obra? Conseguir, gracias a su dinero y poder, que en el año 1990 se declarase legal el OxyContin que fabricaba su empresa farmacéutica Purdue Pharma insistiendo en que los opiáceos no eran adictivos y podían utilizarse de la misma forma que otros analgésicos. La gran diferencia con otros medicamentos similares es que el OxyContin no incluía paracetamol para disolver su efecto, lo que generaba la dependencia del paciente, y en los peores casos su muerte por sobredosis.

Pero Sackler no se quedó ahí: movió hilos para que la adicción a su fármaco no se viese como un efecto causado por él, e hizo que la empresa dispensara dosis más altas. Fue el hombre en la sombra de todo: además de presidente de Purdue Pharma, como licenciado en Medicina se situó a sí mismo al frente de su departamento de investigación, y también asumió la estrategia de marketing.

¿El resultado? Cientos de miles de estadounidenses se engancharon al medicamento, mientras él se enriquecía vendiéndolo. Se calcula que más de 300.000 personas han muerto en los últimos 20 años por sobredosis de drogas con receta como el OxyContin y derivados. En el año 2018, Estados Unidos declaró la situación como emergencia de Salud Pública por las muertes acumuladas en las últimas tres décadas, y actualmente los opioides son la principal causa de muertes accidentales en el país por encima de los accidentes de tráfico y las armas.

Mientras tanto, Sackler siguió moviendo hilos: después de que él y varios miembros de su familia se hayan enfrentado a denuncias y juicios por las muertes provocadas por sobredosis, y siguiese adelante simplemente aceptando su culpabilidad por engañar con el medicamento, su empresa Purdue Pharma se declaró en bancarrota en 2019... cambiando su nombre a Knoa Pharma y asegurando haberse desligado de la fabricación farmacéutica.

La realidad adelanta a la ficción

Medicina letal se presenta como una reflexión sobre el crimen, la responsabilidad y los sistemas que han demostrado en reiteradas ocasiones su incapacidad para ayudar a los cientos de miles de estadounidenses afectados. Se basa en la realidad, aunque como siempre se toma licencias para adaptarla a un lenguaje televisivo y de ficción, y hace incluso esfuerzos porque los espectadores lo sepan: cada capítulo comienza con un aviso leído por una persona que ha perdido a algún familiar por una sobredosis de opiáceos en la vida real, que tras leer el típico texto de que “esta serie está basada en hechos reales pero tiene personajes y situaciones ficticias”, añaden su propia historia real, como que sus hijos de 20 ó 28 años murieron por culpa del OxyContin.

Fue una idea del director Peter Berg, que la propuso cuando el equipo de legal le informó que estaban obligados a incluir ese aviso por ley. Berg incluso ha revelado que le “perturbó” la facilidad que tuvieron para encontrar familias que pudieran leerlo, ya que en menos de diez horas más de ochenta familias de la zona se prestaron a realizar esas escenas de introducción de los episodios.

No es la primera vez que el personaje de Richard Sackler aparece en una serie de ficción. Recientemente ya lo hizo en la también aplaudida Dopesick (Disney+), interpretado por el actor Michael Stuhlbarg. Sin embargo, en esta producción él es el gran protagonista y se desgrana cómo engañó basándose en el libro 'Painkiller: An empire of deceit and the origin of America's opioid epidemic' ('Analgésico: Un imperio del engaño y el origen de la epidemia de opioides en Estados Unidos') de Barry Meier, que también ejerce como asesor de la serie; y en el artículo publicado en The New Yorker 'The family that built an empire of pain' ('La familia que construyó un imperio del dolor'), escrito por Patrick Radden Keefe.

Pese a esa base de realidad y a su buen rendimiento en Netflix, la crítica la ha recibido mucho peor que a Dopesick. Medios norteamericanos critican su “excesiva dramatización” y que recurra al “humor negro” para reflejar una realidad con la que actualmente Estados Unidos está especialmente sensibilizada por culpa del fentanilo.

Estados Unidos, un país enganchado al fentanilo

Estados Unidos vive en la actualidad una de las mayores alertas por el abuso de opioides desde que el país declaró la emergencia de salud Pública en el año 2018, y el culpable es el fentanilo. Esta droga, que como ha ido contando elDiario.es inició su camino en 2016 y lleva alertando a todo el país desde el 2021, se ha convertido en este año 2023 en la mayor de las preocupaciones.

Las muertes por fentanilo se han disparado, y el Gobierno estadounidense ha tenido que tomar cartas en el asunto elaborando un plan específicamente pensado en frenar su consumo, que ha provocado una fricción con China mientras las redes se llenan de vídeos de esa droga 'zombie' que asola sus calles. Otros países también han reaccionado, incluido España gracias a su sistema de salud pública. La situación actual proviene precisamente de hace tres décadas, y se inició con la avaricia de Richard Sackler y la popularización del OxyContin que relata la serie Medicina letal (PainKiller).