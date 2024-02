Muere a los 52 años Cecilia Gentili, actriz de 'Pose' y activista por los derechos trans

Cecilia Gentili, actriz de Pose y activista conocida por su defensa de los derechos del colectivo trans, ha fallecido a los 52 años en Nueva York.

Del deceso de la artista se dio cuenta a través de sus propias redes sociales, antes de que compañeros de la ficción producida por Ryan Murphy se pronunciaran: “Incluso en la muerte sigues siendo una fuerza de armas tomar”, afirmaba Dominique Jackson, que destacó el legado de Gentili: “Te agradezco de verdad todo el trabajo que has hecho. Te sacrificaste para contar tu verdad y vivirlo y con ello cambiaste e influenciaste muchas vidas en todo el mundo”.

Nacida en Argentina, Gentili se mudó a Nueva York con 26 años, tal y como recoge The Hollywood Reporter. Allí fue una de las fundadoras de DecrimNY, una organización que se dedicó a la defensa y despenalización de las trabajadoras sexuales. Igualmente desempeñó labores en otras organizaciones sin ánimo de lucro como LGBTQ GMHC y APICHA, dedicadas en la prevención del VIH/Sida, y cofundó una clínica gratuita para trabajadores sexuales.

“Un pilar de la comunidad trans”

“Como artista y firme activista del movimiento de los derechos trans, ayudó a innumerables personas a encontrar amor, alegría y aceptación”, escribió Kathy Hochul, gobernadora del estado de Nueva York. El departamento de Salud de Nueva York también alabó a Gentili como una “aguerrida defensora de las comunidades trans y queer y de toda la gente marginada”. Por su lado, desde GLAAD se la describió como “un pilar de la comunidad trans”.

En 2019, fundó Trans Equity Consulting en 2019. Para entonces, ya formaba parte de Pose, donde dio vida a Miss Orlando. Aunque debía haber sido una única aparición en la primera temporada, acabó participando en diversos capítulos de las tres que conformaron la ficción de FX.

En paralelo a la ficción televisiva, también escribió su autobiografía en 2022, Faltas: Letters to Everyone in My Hometown Who Isn't My Rapist, y un año más tarde había realizado un espectáculo teatral, Red Ink.