Norman Reedus da pistas sobre el futuro de 'The Walking Dead' y Daryl Dixon... que pasarán por España

La segunda temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon, el segundo de los spin-offs surgidos tras el desenlace de The Walking Dead, llegará en octubre a AMC, para mantener bien saciados a los fans que sigue teniendo la franquicia zombi. La reaparición de Carol (Melissa McBride) es el gran reclamo de esta nueva tanda de episodios, aunque a juzgar por las palabras de Norman Reedus, podemos esperar aún más aventuras de los personajes creados por Robert Kirkman e inicialmente desarrollados para televisión por Frank Darabont.

El actor ha comunicado a Radio Times que ya se trabaja en al menos una tercera y una cuarta temporada, en las que expandirá su alcance por Europa. No solo eso: las aventuras transcurrirán más cerca de lo que creemos.

“Estamos a punto de empezar las temporadas 3 y posiblemente 4 en España. Creo que puedo decir eso”, asegura. “Creo que nos vamos a España, a Madrid, para eso”.

Cabe decir que, de momento, AMC no ha hecho ningún comentario sobre la continuidad de las diferentes partes que componen la franquicia The Walking Dead, más allá de lo más inmediato: el estreno de la segunda temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon, con el subtítulo The Book of Carol; y el rodaje de la respectiva segunda temporada de The Walking Dead: Dead City, con Jeffrey Dean Morgan y Lauren Cohan.

Por de pronto, Reedus promete que el final de la segunda temporada de su serie individual “es el mejor episodio que se haya hecho” de The Walking Dead, según declaró a Collider; y considera que “todavía quedan cosas pendientes para el personaje”: “Quiero que termine de la forma correcta”, dice sobre el destino del rol que ha marcado su carrera interpretativa.

Sinopsis de 'The Book of Carol'

Compuesta por seis episodios, The Book of Carol retoma los hechos de la primera temporada, siguiendo a los personajes de Daryl Dixon (Reedus) y Carol Peletier (McBride). Ambos se enfrentarán a los demonios del pasado mientras ella intenta encontrar a su amigo y él lucha contra su decisión de quedarse en Francia, lo que provoca tensión en el Nido. Además, el movimiento de Genet (Anne Charrier) coge fuerza, colocando a Pouvoir en una posición de confrontación con la Unión de la Esperanza en la lucha por el futuro de Francia.