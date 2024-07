'La Promesa' recupera la normalidad en las tardes de TVE, con una desaparecida y un reencuentro

Después de un mes de inestabilidad en su emisión por el intenso calendario deportivo que ha agitado a TVE, La Promesa recupera la normalidad, al menos durante esta semana. La serie de TVE ofrecerá un episodio diario, entre este lunes 15 de julio y el viernes 19, a la espera de que la programación vuelva a sufrir alteraciones con el inicio de los Juegos Olímpicos de París.

Mientras tanto, en el serial de la cadena pública Manuel y Curro continúan descubriendo todo lo que ha cambiado en La Promesa durante su ausencia. Por su parte, el heredero del marquesado ha mantenido una conversación con su hermana Catalina en la que ha descubierto lo que realmente ocurrió entre ella y Cruz. ¿Tomará cartas en el asunto? ¿Cómo ayudará a su hermana?

Por su parte, Curro es consciente de la terrible situación por la que está atravesando Martina y no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados: ¡quiere rescatarla del sanatorio! ¿Lo conseguirá? ¿Cuál es su plan?

Este es el avance de los episodios 395 al 399:

· Lunes 15 de julio - Capítulo 395

Por fin tiene lugar la ansiada merienda de Margarita con sus amigas. Vera se queda de piedra al ver a la duquesa de Carril: su madre. El desencuentro entre Ricardo y Petra llega a su punto límite. El mayordomo no puede más con la actitud del ama de llaves y toma una drástica decisión. El cambio de actitud de Martina en el sanatorio tiene un objetivo oculto: quizás le quede menos tiempo de lo que piensa allí. Virtudes no ve sentido a seguir intentando recaudar dinero para su hijo, pues ya no tiene un trabajo que pueda compaginar con su crianza. Sin embargo, Simona tiene una idea... pero será peligrosa. Catalina accede a ir a la cena de bienvenida de Manuel y Curro, pero lo hará plantando cara a su madrastra de la forma que más puede fastidiar a la marquesa.

· Martes 16 de julio - Capítulo 396

Cruz no se lo pone fácil a Catalina y hace lo imposible para humillar a Adriano durante la cena. Virtudes teme que la idea de sus compañeros de hacer nuevas mermeladas para recaudar dinero les traiga problemas con los señores. Margarita acusa a Rómulo por la invitación no deseada de la duquesa de Carril y el mayordomo jefe pedirá responsabilidades a Ricardo, Petra y Santos.

Manuel echa de menos a Jana y pide a Salvador que le ayude a cubrir la ausencia de Curro, en su intento de rescatar a Martina del sanatorio. Vera reconoce ante Santos el encuentro con su madre y deniega la posible ayuda que el lacayo pueda ofrecerle, sin sospechar que él está detrás de todo. Los marqueses reciben una llamada inesperada del sanatorio.

· Miércoles 17 de julio - Capítulo 397

La noticia de la desaparición de Martina sacude La Promesa, pero también se empieza a echar de menos a Curro. Catalina no da su brazo a torcer: no volverá al palacio hasta que Cruz se disculpe. En las manos de Manuel estará la posible tregua. Cruz sigue las indicaciones de Alonso y confrontará a María Antonia: quizás haya llegado el momento de su marcha.

El servicio toma cartas en el asunto de las mermeladas pese a la negativa de Virtudes, arrancando con una remesa. Aún colea el asunto de las invitaciones, llevando a Petra a hacer más preguntas de las debidas, concretamente, a Vera... sobre la duquesa de Carril.

· Jueves 18 de julio - Capítulo 398

Catalina sigue confundida con Adriano, pero decide organizarle una cena privada en el hangar. Cruz está empeñada en celebrar un recital para festejar la vuelta de Manuel y despedir a su querida amiga María Antonia, pero su hijo le dice que solamente asistirá, si le pide perdón a su hermana.

Jana y María Fernández siguen ayudando a Pía, ocultas en la cueva , mientras, en la Promesa buscan la manera de ayudar a Virtudes a recuperar a su hijo. Petra quiere saber qué ha pasado con la invitación enviada a la duquesa de Carril y Lope le dice a Vera que enterarse de que ella es hija de unos duques supone una barrera en su relación. Curro reaparece en palacio, ¿habrá logrado rescatar a Martina?

· Viernes 19 de julio - Capítulo 399

La revelación de Curro ha sido como una bomba para la familia. Algunos intentarán sonsacarle, ¿será Curro capaz de resistir la presión? Cruz se niega a disculparse con Catalina, pero la intervención de María Antonia quizás consiga hacer cambiar de opinión a la marquesa.

Una nueva visita de la duquesa de Carril hace que Vera tome la decisión de zanjarlo todo con Santos. Lorenzo recibe quejas por las mermeladas y carga contra Lope... despidiéndolo. Virtudes empieza a ser consciente del lío en que pueden acabar metiéndose. Rómulo recibe una misteriosa carta que pondrá mucho más en jaque la situación que vive Pía.