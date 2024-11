Así resolvió 'Yellowstone' la salida de Kevin Costner de la serie en su esperado regreso a SkyShowtime

Casi dos años después, Yellowstone ha regresado a las pantallas. La exitosa ficción, convertida en fenómeno en Estados Unidos, ha retonado este jueves 14 a SkyShowtime en España, apenas cuatro días después de hacerlo en Estados Unidos, para resolver la gran duda que tenían los espectadores desde hace más de un año: cómo iba a resolver el relato la abrupta salida de Kevin Costner de la serie de la que era protagonista.

El abandono del actor, que había reverdecido viejos laureles con Yellowstone, se venía intuyendo de forma oficiosa desde la primavera de 2023, aunque su desvinculación no se hizo oficial hasta poco antes del último verano. Las desavenencias entre el intérprete, que no había faltado a un episodio desde 2018, y el cocreador de la ficción y particular rey Midas de la división televisiva de Paramount, Taylor Sheridan, eran notorias desde hacía tiempo, y desembocaron en fricciones durante las grabaciones de la primera mitad de la temporada 5.

Meses de incertidumbre sobre el futuro de la serie

Desde que arrancó la ficción, la disponibilidad del ganador de dos premios Oscar por Bailando con lobos había ido reduciéndose; su empeño casi quijotesco por levantar una gran saga cinematográfica del Oeste, con Horizon, producida por Warner Bros. y New Line Cinema, terminó de complicar la relación. Costner había advertido de su plan de dedicarse por entero a esta ambiciosa cuadralogía, de la que por el momento solo se ha estrenado por el momento el primer filme, este pasado verano con pobres resultados de taquilla. Las fechas de los dos primeros filmes se solapaban con la serie, complicándose la tesitura con la huelga de guionistas y actores de 2023 en Hollywood.

Durante meses, la incertidumbre se mantuvo sobre si el conflicto sería resuelto, y fue el mismo Costner quien, cuando Paramount anunció la vuelta al trabajo de la producción, comunicó que estaba totalmente desligado de la serie por voluntad propia: “Siento decir que no volveré”. Durante meses, Yellowstone ha jugado al despiste con respecto a la forma de abordar la desaparición de su protagonista principal, el poderoso John Dutton. De hecho, Costner seguía apareciendo, con metraje de temporadas previas, en los avances lanzados.

'Yellowstone' lanza el tráiler de sus episodios ¿finales? y anticipa cómo saldrá Kevin Costner de la serie

En un inicio, de hecho, se anticipó que la segunda mitad de la temporada 5 serviría para cerrar la serie, que ha sido matriz de varios proyectos derivados; no obstante, la falta de Costner dejó de ser un aparente problema, cuando las menciones al final de la ficción se eliminaron y se conoció que sus otras dos estrellas, Kelly Reilly y Cole Hauser, estaban negociando para tomar galones en una sexta.

Así queda resuelto el destino de John Dutton

El episodio que ha estrenado SkyShowtime zanja toda duda a las primeras de cambio. Nada más comenzar Desire Is All You Need, noveno capítulo de la temporada 5, se revela que el patriarca del clan Dutton ha muerto. Sin necesidad de mostrar el rostro de Costner, descubrimos que John ha muerto de un disparo en la bañera de su mansión de Montana, dejando ver un cuerpo ensangrentado como única prueba.

Beth (Reilly) tiene claro que el responsable de la muerte ha sido su otro hermano, Jamie (Wes Bentley). Este, por su lado, recibe una misteriosa llamada en la que parece confirmarse que el encargo de matar a Dutton ha sido suyo. Acto seguido, el fiscal anuncia en rueda de prensa que su padre se ha suicidado.

Así pues, el rol de John Dutton seguirá siendo central en estos episodios finales, con la intriga sobre su asesinato. Eso sí, sin necesidad de contar con quien, hasta ahora, era el principal valedor de la ficción para el gran público.