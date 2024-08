'El señor de los anillos: Los anillos de poder' presenta a los ancestros de Gollum que llegan en la temporada 2

A falta de apenas tres semanas para el estreno de la temporada 2 de El señor de los anillos: Los anillos del poder, que llega el próximo 29 de agosto, Prime Video sigue dando pinceladas de las principales líneas argumentales de los esperados nuevos episodios. Y es que además de lo ya mostrado en el tráiler oficial, la plataforma ha adelantado la llegada de los ancestros de Gollum que marcará gran parte de la trama.

Todo fan de El Señor de los Anillos conoce la historia de origen del icónico personaje, quien antes de convertirse en el ser escuálido y retorcido que guía a Frodo y Sam hasta Mordor era un hobbit llamado Sméagol de la rama de los Fuertes. Fue al encontrar el Anillo Único cuando este se corrompió, dando lugar al Gollum que se ha popularizado en la obra de J.R.R. Tolkien.

Según recoge Cultura Ocio, los Fuertes tendrán un papel importante en la temporada 2 de la serie de Amazon. La comunidad de Pelosos se encontrará en su migración con unos primos lejanos, asentados en la región desértica de Rhûn y liderados por el personaje de Gundabel, que llega a Los anillos del poder encarnada por la actriz Tanya Moodie. Merimac, interpretado por Gavi Singh Chera, será otro peso pesado de los Fuertes.

Sobre su llegada a la ficción de Prime Video, Moodie explica a EW que el poder de esta comunidad estará vertebrado en su cultura de grupo, en “cuidarnos los unos a los otros”. Y aunque es consciente de que el morbo de su incorporación a las tramas está motivado por su parentesco con Gollum, es difícil que se aborde porque las tramas están separadas por varios milenios: “Mientras lo hacía, me preguntaba si soy o no pariente de Sméagol. Pero no podía justificar ninguna narrativa del tipo: 'Oh, soy su tatarabuela'. Me parecía un poco exagerado”.

Por otro lado, cabe recordar que el pueblo de Sméagol se caracterizaba por preferir las orillas de los ríos y la ficción sitúa a sus antepasados en un paraje totalmente distinto a propósito, posiblemente para acentuar el largo tiempo que transcurre entre las historias.