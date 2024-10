Las 13 series de la semana reviven el amor de 'Heartstopper' y el horror de 'The Walking Dead' con Daryl y Carol

Como ya avisábamos al desglosar el calendario de estrenos para este mes de octubre, el ritmo de lanzamiento de series no hace sino incrementarse a las puertas de Halloween. Y no necesariamente porque abunde el terror entre las propuestas. Entre las 13 producciones que se agolpan entre el lunes 30 de septiembre y el domingo 6 de octubre solo encontramos una que se ajuste a esos parámetros.

Nos referimos a The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol, la segunda temporada del segundo de los spin-offs surgidos tras la defunción natural de The Walking Dead, que ha tenido que readaptar su título para anunciar el regreso al redil de uno de sus personajes más queridos, el de Melissa McBride. Presente desde los comienzos al igual que Norman Reedus, la actriz debía haber acompañado a este en su salto transoceánico en esta iteración de la franquicia, aunque decidió tomarse un descanso y no concurrir en la primera temporada. Ahora regresa a una serie que se mantiene en Francia durante la segunda tanda, a la espera de venir a España a partir de la tercera. Esa ya se rueda, pero la segunda está disponible desde el día 3 en AMC+.

Del tanatos al eros en la misma jornada, puesto que es el jueves 3 el día escogido por Netflix para el reencuentro de la audiencia con Nick y Charles. La temporada 3 de Heartstopper, la penúltima de acuerdo a las previsiones de Alice Oseman, su creadora, trae de vuelta a los personajes juveniles que habían conquistado a la comunidad de suscriptores de la plataforma para seguir indagando en la exploración del amor y el despertar sexual en la juventud. Ante la baja de Olivia Colman, madre de Nick, por imposibilidad de ajustar calendarios de rodaje en su apretada carrera, tenemos la incorporación de Haley Atwell, como tía del joven.

Estos son los estrenos estrella de una semana que trae de vuelta a los criminalistas de Mentes criminales en AXN y a las de Mismatch en Cosmo, y que incluye su ración de animación para todas las edades en Apple TV+, Amazon Prime Video y Max.

'Mentes criminales: Evolution' T2 (30 de septiembre, AXN)

Así es la serie: Mentes Criminales gira en torno a la Unidad de Análisis de Conducta, un equipo de élite del FBI especializado en analizar las mentes más retorcidas del país para anticiparse a sus próximos movimientos antes de que vuelvan a atacar. El agente más veterano de la unidad es David Rossi, fundador de la misma, y miembro esencial para ayudar a resolver nuevos casos. En la nueva temporada, el equipo se ve obligado a asociarse con su recién encarcelado némesis, Elias Voit, para ayudar a perfilar un asesino despiadado.

'Ambición y mentiras' (1 de octubre, Movistar Plus+)

Así es la serie: La violenta agresión a una adolescente de Liverpool en una rave ilegal en la playa es el detonante para que los secretos y mentiras de un grupo de padres e hijos aflore a la superficie. Vinette Robinson (Boiling Point), Richard Coyle (Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore), Warren Brown (The Responder) y Sadie Soverall (Saltburn), entre otros, protagonizan esta ficción británica, premiada en el Festival de Televisión de Montecarlo.

'Los policías' T2 (1 de octubre, Filmin)

Así es la serie: Inspirada en hechos reales, la serie se centra en Alon, un detective de policía idealista y de moral inquebrantable que regresa a su ciudad natal con la misión de mejorar las fuerzas policiales de la zona y mantener a raya a un señor del crimen local. Al encontrarse con la ciudad en crisis y sus vecinos presos de las garras de hierro del tirano, Alon se verá obligado a entablar relaciones con el gánster en sus propios términos, lo que significa que para vencerle tendrá que convertirse en aquello que detesta. A medida que su tenso enfrentamiento se intensifica, Alon se cuestionará dónde está la línea que separa el bien del mal. Segunda temporada de este drama policíaco de los creadores de Fauda.

'Buscando a Wanda' (2 de octubre, Apple TV+)

Así es la serie: Buscando a Wanda narra la historia de Dedo y Carlotta Klatt (Axel Stein y Heike Makatsch), que buscan desesperadamente a su hija Wanda (Lea Drinda), de 17 años, desaparecida hace meses sin dejar rastro. Cuando la policía no consigue encontrarla, la familia toma cartas en el asunto y consigue dispositivos de vigilancia con la ayuda de su hijo Ole (Leo Simon), experto en tecnología. Disfrazados de empleados de una compañía eléctrica, ponen micrófonos primero en su barrio y luego en media ciudad, descubriendo que a puerta cerrada ninguno de sus vecinos es quien dice ser.

'Heartstopper' T3 (3 de octubre, Netflix)

Así es la serie: Charlie quiere declararle su amor a Nick. Nick también tiene algo importante que decirle. Conforme terminan las vacaciones de verano y van avanzando los meses, los amigos empiezan a darse cuenta de que el curso escolar traerá consigo tanto alegrías como desafíos. A medida que aprenden más los unos de los otros y de sus relaciones, planean eventos sociales y fiestas y empiezan a pensar en las opciones universitarias, todos deberán apoyarse en sus seres queridos cuando las cosas no salgan como esperaban.

'The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol' (3 de octubre, AMC+)

Así es la serie: La nueva entrega del universo The Walking Dead continúa la trama de la primera temporada. Tanto Daryl como Carol se enfrentan a viejos demonios del pasado, mientras ella hace lo posible por encontrar a su amigo y él lucha con su decisión de quedarse en Francia, lo que provoca tensión en el Nido. Además, el movimiento de Marion Genet (Anne Charrier) irá cobrando fuerza, colocando a Pouvoir en un violento rumbo de colisión con la Unión de la Esperanza en la lucha por el futuro de Francia.

'Hora de aventuras con Fionna y Cake' (3 de octubre, Max)

Así es la serie: Fionna y Cake -con la ayuda del antiguo Rey del Hielo, Simon Petrikov- se embarcan en una aventura a través de los multiversos. Mientras tanto, un nuevo y poderoso antagonista decidido a borrarlas de la existencia las persigue desde las sombras.

'Un romance picante' (3 de octubre, Amazon Prime Video)

Así es la serie: La escritora de novela para adultos Nam Ja-yeon, de la serie No hay amor desinteresado, se despierta en el cuerpo de la protagonista de su propio libro. Un romance impredecible se desarrolla entre la escritora solterona y el protagonista de su novela: Kan Ha-jun.

'La leyenda de Vox Machina' T3 (3 de octubre, Amazon Prime Video)

Así es la serie: La senda de destrucción del Cónclave Cromático se extiende como un reguero de pólvora mientras el Rey Cinéreo da caza a Vox Machina. Nuestro adorable grupo de inadaptados deberá sobreponerse a sus demonios internos (y externos) para intentar salvar a sus seres queridos, a los Tal'Dorei y a toda Exandria.

'Chylka' T5 (3 de octubre, Max)

Así es la serie: Al comienzo de la temporada 5, la abogada Joanna Chyłka se despierta en un hospital después de haber quedado inconsciente tras una brutal paliza. Según se recupera, recibe un misterioso mensaje de un antiguo conocido de su madre, que la incita a rebuscar en su pasado.

'Ángel de la muerte' T4 (4 de octubre, Max)

Así es la serie: En esta historia, la identidad del asesino no es un misterio, pero sus motivos sí. ¿Qué vincula al culpable con la comisaria que lo investiga?

'Una maldición familiar' T2 (4 de octubre, Apple TV+)

Así es la serie: Tras revertir la maldición en la aventura de sus vidas, la segunda temporada comienza con Alex reuniéndose con la familia, mientras continúan trabajando para deshacer el daño causado por sus codiciosos antepasados. Cuando algo en Alex no parece estar del todo bien, la familia debe unirse más que nunca para resolver los misterios que acechan, tanto ahí fuera como dentro de los muros de Briarstone Manor. Serie animada producida por John Krasinski y DreamWorks Animation.

'Mismatch' T3 (6 de octubre, Cosmo)

Así es la serie: En la tercera temporada, las hermanas Justine y Vanessa se enfrentan a nuevos casos mientras tratan de poner orden en sus vidas. La muerte no accidental de un soldado que se tira en paracaídas, un caso cuya única testigo tiene Alzheimer, el asesinato del hermano mayor de un niño de 11 años o el envenenamiento de una mujer que impide a su expareja ver a su hija son algunos de los nuevos retos para las hermanas. Además, Vanessa se enfrentará a un duro golpe emocional y Justine vuelve a ilusionarse tras su separación.