Las series de la semana pierden 'Billions', machacan con los Lakers e investigan 'Solo asesinatos en el edificio'

Aunque estamos en agosto, es curioso que esta segunda semana las plataformas y cadenas vienen con más estrenos de series (un total de 12) que la primera (fueron 10). Pero sobre todo, que hay algunos títulos que sí que tienen más entidad y nombre. Entre todos resaltan tres:

Solo asesinatos en el edificio en Disney+, con el fichajazo de Meryl Streep para su tercera temporada; Tiempo de victoria: la dinastía de los Lakers en HBO Max, con la segunda temporada de la aclamada serie de trasfondo deportivo; y Billions en Movistar Plus+, con el regreso de Damian Lewis y para cerrar definitivamente su historia tras siete temporadas.

Son los más llamativos, pero no los únicos. El resto de opciones traen una curiosa apuesta coreana en Netflix con Zombiverso, un éxito sueco a Filmin con La delgada línea azul, la nueva serie de animación del creador de Rick y Morty a Apple TV+ con Un planeta extraño, el final definitivo de la serie con el nombre más enrevesado High School Musical: The Musical: The Series en Disney+, e incluso a Uzo Aduba y Matthew Broderick explorando la Medicina letal en Netflix. Repasamos todos:

'Tiempo de victoria: la dinastía de los Lakers' T2 (7 de agosto, HBO Max)

Así es la serie: La ficción continúa explorando las vidas profesionales y personales de los Lakers de Los Ángeles de los años ochenta. Esta segunda temporada se centra en el periodo comprendido entre 1980 y 1984, justo después de las Finales, y culmina con la primera revancha profesional de las grandes estrellas de la época: Magic Johnson y Larry Bird.

La serie pone el foco sobre la época dorada de la NBA y de uno de sus mayores exponentes, Magic Johnson, quien acabó desacreditando a la serie de HBO Max para proteger otra producción que él sí había autorizado. John C. Reilly vuelve a la pista como el propietario de la franquicia angelina, Jerry Buss, y con él buena parte del reparto, que incluye a Jason Clarke, Adrien Brody y Jason Segel.

'Solo asesinatos en el edificio' T3 (8 de agosto, Disney+)

Así es la serie: La tercera temporada sigue a Charles, Oliver y Mabel (interpretados por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez) mientras investigan un asesinato que ha tenido lugar en un espectáculo de Broadway. Ben Glenroy (Paul Rudd) es una estrella de Hollywood cuyo debut en Broadway se ve interrumpido por su repentina muerte. Con la ayuda de Loretta Durkin (Meryl Streep), el trío protagonista se embarca en su investigación más difícil hasta la fecha, mientras Oliver intenta desesperadamente rearmar el espectáculo ¡Arriba el telón!.

Esta nueva tanda de la serie supone el regreso con personaje fijo de Meryl Streep a la televisión cuatro años después de su participación en Big Little Lies. La actriz se incorpora a la aclamada serie de comedia en la que podría plasmar otro perfil interpretativo de los muchos que nos ha regalado a lo largo de su larga trayectoria profesional. También hay curiosidad por ver cómo encaja su personaje con los queridos protagonistas de la serie.

'Zombiverso' (8 de agosto, Netflix)

Así es la serie: La única sinopsis que facilita Netflix es la siguiente: “Seúl se ha convertido en un universo zombi... y un grupo de concursantes deberá superar todo tipo de retos para sobrevivir”. Esta serie coreana que mezcla la comedia y el terror parece querer mezclar los éxitos de El juego del calamar y The Walking Dead metiendo a sus protagonistas además en una especie de reality.

'La delgada línea azul' T2 (8 de agosto, Filmin)

Así es la serie: En esta segunda temporada, el drama criminal sueco que sigue a seis agentes de policía de Malmö mostrará cómo se verán involucrados en acontecimientos que los sacudirán hasta la médula y los obligarán a un profundo examen de conciencia. Habrá eventos que pondrán tensión en sus relaciones privadas y los obligarán a reevaluar sus valores y elecciones. Con nuevos personajes y conflictos, la serie presentará preguntas aún más difíciles que la primera, sin intentar dar ninguna respuesta. Es del mismo creador de uno de los mayores éxitos seriéfilos de Filmin, The Restaurant. Se centra en los esfuerzos que deben hacer los agentes para separar lo profesional de lo personal y evitar que la dureza de las situaciones a las que deben enfrentarse a diario afecte a su vida privada.

'Moving' (9 de agosto, Disney+)

Así es la serie: Esta ficción surcoreana, adaptación del cómic homónimo, es originalmente de Hulu y se centra en Kim Bong-Seok, Jang Hee-soo y Lee Gang-hoon, tres adolescentes de la escuela secundaria que poseen superpoderes heredados de sus padres. El primero tiene la capacidad de volar; la segunda posee habilidades atléticas y puede recuperarse rápidamente de las heridas; y el tercero adquirió una velocidad impresionante. Los tres intentan ocultar sus habilidades especiales, mientras sus padres viven escondiendo algunos dolorosos secretos del pasado y se enfrentan a un peligro que trasciende generaciones y épocas.

'Un planeta extraño' (9 de agosto, Apple TV+)

Así es la serie: Esta nueva ficción de animación para adultos se basa en la novela gráfica homónima y está creada por Dan Harmon (Rick y Morty, Community). Es una mirada hilarante e ingeniosa a un mundo lejano pero no muy diferente del nuestro. Ambientada en un planeta de fantasía multicolor y azucarado, la serie está protagonizada por unos cercanos seres azules que exploran lo absurdo de las tradiciones humanas del día a día.

'High School Musical: The Musical: The Series' T4 y Final (9 de agosto, Disney+)

Así es la serie: La ficción basada en la trilogía de películas homónimas llega a su punto final definitivo con esta cuarta temporada. En ella, después del verano en el campamento Lago Somero, los Wildcats regresan a East High para preparar una producción teatral de High School Musical 3. Sin embargo, los planes se interrumpen cuando el director Gutiérrez anuncia que Disney ha decidido hacer la tan esperada High School Musical 4: The Reunion en las locaciones del instituto.

'Fantastic Friends' T2 (9 de agosto, HBO Max)

Así es la docuserie: Este road trip protagonizado por James y Oliver Phelps, los intérpretes de los gemelos Weasley de las películas de Harry Potter, invita a vivir una aventura extraordinaria mientras se reúnen con gente fascinante, exploran lugares increíbles y se enfrentan a grandes retos. En esta segunda temporada, hay ocho entregas donde visitarán lugares tan dispares como Turquía, la Patagonia o Australia.

'Medicina letal' (10 de agosto, Netflix)

Así es la serie: Con Uzo Aduba y Matthew Broderick como estrellas, esta ficción explora algunos orígenes y consecuencias de la crisis de los opiáceos en Estados Unidos, y se inspira en las experiencias de responsables, víctimas e investigadores cuyas vidas se vieron irremediablemente afectadas tras la invención del OxyContin. ‘Medicina letal’ está basada en el libro ‘Pain Killer: An Empire of Deceit and the Origin of America's Opioid Epidemic’, de Barry Meier, y en el artículo de Patrick Radden Keefe ‘The Family That Built an Empire of Pain’, publicado en ‘The New Yorker’. Se presenta como una reflexión sobre el crimen, la responsabilidad y los sistemas que han demostrado en reiteradas ocasiones su incapacidad para ayudar a los cientos de miles de estadounidenses afectados.

'Rap Sh!t' T2 (10 de agosto, HBO Max)

Así es la serie: Issa Rae regresa con la segunda temporada de su nueva serie tras el éxito de Insecure. Rap Sh!t continúa la historia de Shawna y Mia, dos amigas del instituto de Miami, dentro de la industria musical. En esta segunda temporada, ambas se reencuentran para formar un grupo de rap. En su ascenso a la fama, Shawna y Mia llegan a un momento crucial de su carrera como raperas, ya que se ven obligadas a decidir si seguirán siendo fieles a sí mismas o se adaptarán a las exigencias de la industria musical.

'Cruel Summer' T2 (11 de agosto, Amazon Prime Video)

Así es la serie: La segunda temporada de esta ficción antológica presenta un reparto y un misterio totalmente nuevos. Ambientada en un idílico pueblo costero del noroeste del Pacífico, esta segunda temporada sigue el ascenso y la caída de una intensa amistad adolescente. Abordando la historia desde tres líneas temporales distintas en torno al Y2K, esta temporada da giros y vueltas mientras sigue la amistad entre Megan, Isabella y Luke, el triángulo amoroso que floreció y el misterio que impactó todas sus vidas en el futuro.

'Billions' T7 y Final (12 de agosto, Movistar Plus+)

Así es la serie: En la séptima y última temporada, las alianzas se ponen patas arriba. Las viejas heridas se convierten en armas. Las lealtades se ponen a prueba. La traición adquiere proporciones épicas. Los enemigos se vuelven amigos cautelosos. Hay ganas de conocer el desenlace de la consolidada ficción de Paul Giamatti. Porque este contará además con el regreso de Bobby Axelrod, personaje interpretado por Damian Lewis, dos temporadas después de que el actor abandonase la serie tras la muerte de su mujer Helen McCrory. Y porque será el detonante de una anunciada “franquicia global” con el posible lanzamiento de varios spin-offs.