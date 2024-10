'Los Simpson' dieron un gran susto a sus fans al emitir “el final de la serie”, pero todo tenía una explicación

Los Simpson llevan desde 1989 reinventándose y sorprendiendo a su fiel audiencia con infinitas tramas y giros de guion que han mantenido enganchados -en mayor o en menor medida- a los espectadores. Sin embargo, este domingo se produjo un hecho insólito en más de 35 años, cuando Fox emitió un capítulo que fue anunciado in extremis como “el final de la serie”, lo que dejó en shock a los televidentes de Estados Unidos que durante un buen rato creyeron estar asistiendo al desenlace definitivo de la ficción. Efectivamente, el asunto tenía truco.

¡Atención! Esta noticia contiene SPOILERS. Lea bajo su responsabilidad.

El desconcierto fue total desde el principio, ya que el episodio del pasado domingo correspondía al del estreno de la temporada 36 de la comedia de animación. Una supuesta puesta de largo que se torció cuando apareció en pantalla una mosca que advertía que se trataba de “el final de la serie”, un grafismo que se mantuvo durante toda la entrega y que alimentó las dudas a todos aquellos que se iban sumando a la emisión.

El capítulo arrancó con los personajes de Los Simpson y otras personalidades famosas entrando al Dolby-Mucinex Theatre, una versión del Dolby Theatre de Los Ángel en el que tienen lugar los Oscar. Sobre el escenario, apareció una versión animada de Conan O'Brien, creador de la serie, dispuesto a celebrar junto a los carismáticos protagonistas la supuesta despedida del show.

Conen O'Brien presentó “el final” de 'Los Simpson'

“Es un honor estar con vosotros en el final de Los Simpson. Sabía que era el hombre perfecto para este trabajo porque he presentado el último episodio de tres de mis propios programas (por ahora)... Bueno, es verdad. Fox ha decidido terminar Los Simpson. Esta serie fue una parte muy especial de mi carrera, así que estar aquí lo significa todo. Además, me dejé un jersey en la sala de guionistas en 1993 y esta es la única manera de que me lo devuelvan”, arrancó diciendo el ficticio productor y creador.

Después de revelar las veces que los productores de Fox estuvieron a punto de cancelar la ficción, O'Brien dio paso al supuesto último capítulo de la serie, titulado El cumpleaños de Bart, para el cual aseguró que los guionistas habían utilizado inteligencia artificial. Así pues, se ofreció un episodio trufado de 'clichés' de finales de series: el señor Burns muere, Skinner abandona su puesto de director y se marcha a otra escuela de Sacramento, Milhouse se muda con su familia a Atlanta, el bar de Moe cierra y varios personajes se casan.

Finalmente, se produjo el giro de guion que le dio explicación a todo: en un momento dado, el Bart creado por IA toma conciencia y se niega a soplar las velas de su undécimo cumpleaños (algo que jamás puede ocurrir, ya que en Los Simpson todos los personajes mantienen siempre la misma edad). Es entonces cuando el capítulo se resetea, con Bart volviendo a cumplir 10 años en un gesto con el que se frenaban todos los supuestos cambios. De esta manera, la próxima semana FOX continuará con la emisión de su temporada 36, en la que los fans aguardan capítulos esperados que se anunciaron previamente en la Comic-Con de San Diego.