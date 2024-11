'Stranger Things' pone reveladores títulos a los episodios de su temporada final, que sí llegará en 2025 a Netflix

Stranger Things está poniendo a prueba la paciencia de sus fans con las cadencias que maneja en el rodaje de su temporada definitiva. La serie estrella de Netflix comenzó las grabaciones de sus episodios definitivos esta primavera, y ahora encauza su camino hacia la postproducción. Para ir abriendo boca, la compañía de streaming ha revelado jugosos nuevos detalles del desenlace.

En concreto, y como ha ocurrido en otras ocasiones, el servicio OTT ha desglosado los nombres de los episodios que compondrán la última tanda. Estos son los siguientes:

5x01: The Crawl (El reptar)

(El reptar) 5x02: The Vanishing of [REDACTED] (La desaparición de [CENSURADO])

(La desaparición de [CENSURADO]) 5x03: The Turnbow Trap (La trampa de Turnbow)

(La trampa de Turnbow) 5x04: Sorcerer (Mago)

(Mago) 5x05: Shock Jock (Locutor provocador)

(Locutor provocador) 5x06: Escape From Camazotz (Huida de Camazotz)

(Huida de Camazotz) 5x07: The Bridge (El Puente)

(El Puente) 5x08: The Rightside Up (El mundo del Derecho)

Las claves de los nuevos episodios, que llegarán en 2025

Algunos de estos títulos dan algunas pistas de por dónde puede transitar la trama en la tanda final. Por ejemplo, el segundo episodio aludiría a la desaparición de algún personaje como ya ocurrió con Will Byers (Noah Schnapp) en noviembre de 1983; Turnbow es una empresa inmobiliaria cuyo cartel se podía ver en algunas imágenes del rodaje de la temporada 5; y de forma más evidente, el título del último episodio, que parece plantear la existencia de una dimensión paralela al mundo del revés, o que plantee el cierre de toda puerta a ese horrible lugar para volver a traer la normalidad al mundo.

Para descubrir todo esto, no habrá que esperar ya demasiado, al menos en principio. Netflix sitúa el estreno de la temporada final de Stranger Things en 2025. Aunque no da más fechas, ni supone una novedad respecto a las previsiones iniciales, sí permite zanjar los rumores que con cierta insistencia indicaban que la ficción no volvería a las pantallas hasta 2026, dada la complejidad de la producción.

La quinta y última temporada de Stranger Things ha sufrido más de la cuenta para salir adelante. Tenía previsto rodarse en 2023, pero la huelga de guionistas hizo que todo se paralizase y retrasase. Así, a falta de tener una fecha concreta, el lanzamiento de la temporada final se producirá tres años después del de la cuarta. Esta, a su vez, se había estrenado tres años después de la tercera.