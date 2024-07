'The Terror' desgrana su vuelta a TV 5 años después, con la directora de 'Yellowjackets' y un nuevo protagonista

The Terror, una de las grandes sorpresas televisivas de 2018, se reactiva definitivamente. La antología de horror de AMC pone en marcha su retorno a las pantallas más de cinco años después de su segunda temporada, y lo hace asegurándose el interés con los nombres intervinientes en el proyecto.

Dan Stevens, al que acabamos de ver en cine con Abigail y Godzilla vs. Kong: El nuevo imperio, vuelve a la pequeña pantalla para protagonizar Devil in Silver, subtítulo de la tercera temporada de la producción, informa Deadline. Se trata de una adaptación de la novela homónima de Victor LaValle, publicada en 2012, y de cuya adaptación se encarga Chris Cantwell (Halt and Catch Fire).

De la dirección, además, se encargará Karyn Kusama. La directora de filmes como Jennifer's Body y La invitación ha estado detrás de uno de los grandes éxitos recientes de la ficción made in USA, Yellowjackets, en calidad de productora ejecutiva y de directora. En concreto, es responsable del piloto de la serie y del final de la segunda temporada. En esta ocasión, Kusama dirigirá los dos primeros episodios de los seis que compondrán la tercera temporada, y que verán la luz en 2025.

Ridley Scott se mantiene en la producción de The Terror, que vuelve al planteamiento de la primera temporada. Aquella adaptaba la novela especulativa de Dan Simmons sobre el desastre naval de la expedición de Franklin de 1845. En la segunda temporada, no se partía como tal de un referente literario, pero sí servía para dramatizar otro hecho real: el internamiento de niponamericanos en campos de concentración tras el ataque japonés a Pearl Harbor. En este caso, se parte de una novela, nuevamente, aunque sin referente real.

Así es 'The Terror: Devil in Silver'

Pepper (Stevens) es un hombre de clase trabajadora que, por una combinación de mala suerte y mal temperamento, acaba siendo internado injustamente en el Hospital Psiquiátrico New Hyde. Se trata de un sanatorio donde se hacinan individuos a los que la sociedad trata de olvidar. Allí deberá lidiar con toda clase de adversidades: pacientes que la tienen jurada contra él, doctores que guardan turbios secretos, y puede que hasta el mismísimo Diablo. La estancia en el manicomio será una pesadilla literal, de la que solo podrá escapar enfrentándose a una entidad maligna que aterra a los inquilinos del lugar.