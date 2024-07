Iñaki López, sobre la moda de imitar el vendaje en la oreja de Trump: “Menos mal que no le han operado de fimosis”

Tras el intento de asesinato contra Donald Trump, que resultó herido leve durante un mitin en el Estado de Pensilvania, los votantes del expresidente han adoptado como nuevo símbolo un apósito en la oreja como el que luce aquel. Esta moda no ha pasado inadvertida en Más vale tarde, donde Iñaki López ha ironizado con la devoción que profesan los simpatizantes del candidato republicano.

“Nos merecemos la extinción”, comentaba Cristina Pardo, que considera “lamentable” el símbolo. Sin embargo, su compañero se mostraba aliviado, en tono jocoso, de que fuera este y no otro gesto.

“Me parece una memez de cuatro beatos”, comenzaba diciendo, antes de apuntar. “Menos mal que no le han operado de fimosis, si no llevarían todos braguero”.

El presentador, sin embargo, cuestionó con más vehemencia, que Trump haya estado usando It's a Man's Man's Man's World, de James Brown, como canción de entrada en la Convención Nacional Republicana. “Más lamentable me parece que este hombre entre al ritmo de una canción que dice que este es un mundo de hombres. Me parece carcundia pura y dura”.