Los 'Mozos de Arousa' provocan risas en 'Reacción en cadena' por su definición de “bidé”: “Ay, por favor”

La entrega del miércoles de Reacción en cadena dejó un cómico momento. ¿Sus protagonistas? Raúl y Borjamina, que provocaron risas en plató por su definición de la palabra “bidé”. El momento ocurrió a escasos segundos de terminar 'Combinación ganadora'. De repente, ambos se encontraron ante la dichosa palabra y sin tener claro qué decir para que Bruno, el tercer 'Mozo de Arousa' en discordia, la adivinara.

Así las cosas, a los hermanos solo se les ocurrió formular la siguiente frase: “Que limpia penes en baño”. Bruno, como no podía ser de otra manera, se quedó absolutamente perplejo. Y más que se quedó Ion Aramendi cuando el concursante dijo como respuesta “alcachofa”.

Fue entonces cuando el presentador de Telecinco soltó una carcajada y dijo que no, que esa no era la respuesta que buscaban. “Ay, por favor. Bidé, bidé... donde puedes ser higiénico… con las zonas más bajas”, señaló el vasco. “Ya, es que la alcachofa puede ir más para atrás que para adelante”, respondió Bruno, entre risas. “Bueno, no lo sé, no lo sé. Cada uno lo utiliza como quiere”, comentó Aramendi antes de pasar a la última palabra.

Como era de espera, este fallo no tuvo consecuencias para los 'Mozos de Arousa', que terminaron la tarde sumando 6.750€ más a su bote, que asciende ya a 2.247.780€.