'Pasapalabra' invitó a David Muro tras hacer público el difícil momento que atraviesa: “No recibo ninguna ayuda”

David Muro ha denunciado en Pasapalabra su delicada situación personal, que ya dio comentó un mes atrás en TardeAR. El actor contó al magacín de Telecinco que está sin trabajo y sin ayudas para cuidar de su madre, gravemente enferma. Un dramático escenario que ha vuelto a hacer público aprovechando su visita al concurso de Antena 3.

“Podría decir como dice mucha gente en mi profesión: '[Cambia el tono de voz] No, yo es que estoy evaluando proyectos y no me decido por ninguno'. Pero no, ahora mismo estoy como el 85% de actores de este mundo, que lo que está evaluando es si llama el teléfono o no llama el teléfono”, comenzó diciendo el intérprete.

“Además, tengo una madre con Alzheimer, con cáncer y con un montón de enfermedades más por las que no recibo ninguna ayuda. ¡No recibo ninguna ayuda!”, exclamó a continuación poniéndose de pie y señalando a cámara. Pese a todo, Muro no pierde la esperanza: “Ahí estamos, luchando, esperando, leyendo, estudiando, escribiendo, cocinando y sonriendo”.

“Uno de los grandes actores de este país está esperando esa llamada, así que cuanto antes suene ese teléfono...”, dijo Roberto Leal para echarle un capote. “Pues que después me llamen a mí”, respondió el actor, desmarcándose de ser “uno de los grandes actores de este país”. Aun así, llegó a ser muy conocido por su trabajo en Escenas de matrimonio, que le llevó a dar las Campanadas 2007-2008 junto a Soledad Mallol, su compañera en la serie de Telecinco.