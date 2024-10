'Polònia' convierte a Isabel Díaz Ayuso en una 'Potra salvaje' frente a Feijóo: “Ya estoy calentando en la banda”

Isabel Díaz Ayuso fue una de las grandes protagonistas de la entrega de Polònia de este jueves 17, con una parodia musical que utilizó el Potra salvaje como base. El éxito veraniego de Isabel Aaiún se adaptó para la presidenta de la Comunidad de Madrid, imitada en el espacio de TV3 por Lara Díez.

El sketch planteaba con la dirigente madrileña disparando con un cañón por la ventana de la sede del PP, que llevaba al alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida (Álbert Mélich), a mediar. “Estamos un poco preocupados”, le advierte. “Normal, yo también lo estaría con Feijóo como líder”, replica ella, fuera de sí. Almeida aclara que se refiere a ella, por sus recientes declaraciones. “Puede que se te esté yendo la pinza más de lo normal. Dijiste que ETA está más fuerte que nunca y hace 13 años que desapareció”.

“Es el momento de apoyar a Alberto manteniendo un perfil bajo”, insiste Almeida, sin que su compañera atienda a razones: “¡Queremos elecciones y con Feijóo no hay cojones!”. Tras una última intentona, la presidenta se marcha “a un musical”, donde entona: “Con el gallego, el PP no despega”.

“Me llaman loca salvaje y, aunque se me tache de hacer populismo, yo solo digo verdades, porque a mí me place y me sale del higo”, prosigue, y avisa: “Por si Feijóo no consigue mandar esta vez, yo ya estoy calentando en la banda. Madrid es mía, y muy pronto, España, de Ceuta a Gijón”, agrega en esta parodia.