Susanna Griso se excusa por el problema en su ojo en 'Espejo Público': “Me lo está diciendo mucha gente”

Susanna Griso ha sorprendido, y hasta preocupado, a los espectadores por su aspecto en Espejo Público. La presentadora ha aparecido con el ojo izquierdo hinchado y enrojecido, en lo que parecía a simple vista un orzuelo. Esto incluso ha complicado hasta cierto punto su labor moderando la tertulia.

La propia periodista acabó refiriéndose a ello cuando, durante el bloque dedicado a comentar las novedades del caso Koldo, Elisa Beni lanzó una queja por no haber recibido el turno de palabra. Daba la casualidad de que la colaboradora estaba sentada a la izquierda de Griso, que no había llegado a darle paso en los últimos repasos de titulares. Aunque el reproche de Beni era ligero y sin enfado, la conductora de las mañanas de Antena 3 tuvo a bien excusarse y señalar lo que era evidente.

“¿Sabes por qué no te doy paso? Hoy tengo el ojo a la virulé. Ya me lo está diciendo mucha gente”, decía, y hasta apuntaba con humor. “Me preguntan si me he solidarizado con Imanol Pradales, porque también es el ojo izquierdo”. se refería a la reciente agresión al candidato del PNV a lehendakari, al que rociaron con spray de pimienta cuando se disponía a participar en el debate electoral de ETB y, según contó, perdió durante algunos minutos la visión.

“Será que pierdo visión”, agregó Griso. “Perdóname, Elisa”.