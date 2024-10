Verónica Fumanal reconoce en Cuatro que ha sufrido acoso: “No todo está al nivel de una violación, pero no hace falta”

Verónica Fumanal reconoció este martes en Todo es mentira que ha sufrido acoso. Lo hizo después de que Risto Mejide cotejara con ella la frase de una espectadora: “No he conocido a una sola mujer que no haya sufrido acoso'”. “Te lo corroboro, porque yo también he sufrido acoso”, respondió la tertuliana.

Fumanal defendió que todas las mujeres han sido acosadas alguna vez. “Obviamente, no todo está al nivel de una violación, pero no hace falta. Por ejemplo, no ir a una cena con un posible cliente porque te han dicho que te puede poner en una situación incómoda. Eso me ha pasado”, aseguró.

“¿Es agresión sexual, acoso o que te han dicho 'tía, no te metas en la boca del lobo'?”, añadió. “Pero no todos los tíos somos iguales”, defendió Mejide. “Por supuesto que no, pero eso nosotras no lo sabemos”, dijo Fumanal, que manifestó su temor a que le pasara algo tras una noche de fiesta. ¿Eso quiere decir que todos los tíos sean unos violadores en potencia? En mi opinión, no. ¿Eso quiere decir que a todas nos han avisado con un 'ojo, no vuelvas sola a casa'? ¿Tú no se lo dirías a tu hija? ¿Sí o no? Pues ese es el tema“, respondió Fumanal.

Después, Risto entrevistó a Carolina Alonso, exdiputada de Podemos, que mostró su empatía con ella: “Me emociono porque entre nosotras sabemos que esto pasa”. Fumanal también se mostró afectada, de ahí que sus compañeros le dieran un abrazo para animarla.