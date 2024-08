'American Sports Story', la nueva franquicia de Ryan Murphy, lanza su tráiler sobre el caso de Aaron Hernández

FX ha lanzado el tráiler oficial de American Sports Story, la cuarta franquicia 'American' de Ryan Murphy para el canal estadounidense tras American Horror Story, American Crime Story y American Horror Stories.

Como su propio nombre indica, esta serie antológica contará historias reales del mundo del deporte que en su día causaron un gran impacto entre la sociedad estadounidense. La primera temporada narrará el ascenso y caída de Aaron Hernández, jugador de los New England Patriots de la NFL, que pasó de ser una superestrella a ser condenado a cadena perpetua por un delito de asesinato.

American Sport Story: Aaron Hernández contará en 10 episodios el desarrollo y los antecedentes familiares del malogrado jugador, así como sus actos violentos, su condena y su suicidio en prisión en 2017. La serie se estrenará en Estados Unidos el próximo 17 de septiembre y al ser de FX, lo normal es que en España se pueda ver en Disney+, que ya cuenta en su catálogo con todas las 'America Story' de Murphy y otras series del canal como The Bear, que acaba de volver con su tercera temporada.

Josh Andrés Rivera (Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes) interpreta a Hernández de la serie, que ha sido desarrollada por el guionista Stu Zicherman (The Affair y The Americans) a partir del podcast Gladiator: Aaron Hernandez and Football Inc. de The Boston Globe y Wondery. Ryan Murphy ejerce de productor ejecutivo, entre otros, con Brad Falchuk, uno de sus colaboradores habituales.