Max avanza sus próximas series: del segundo spin-off de 'Tronos' al regreso de 'The White Lotus' y 'Peacemaker'

La plataforma Max ha lanzado un nuevo spot con las series y docuseries que estrenará a finales de este año y en 2025. En la pieza, similar a la que ya lanzó en agosto, destacan las imágenes de estrenos tan esperados como los de la tercera temporada de The White Lotus, la segunda de Peacemaker y la llegada de El caballero de los Siete Reinos, el nuevo spin-off de Juego de Tronos. Las nuevas temporadas de The Last of Us, And Just Like That, La edad dorada, Hacks o Los ensayos también se anuncian en este vídeo promocional.

La tercera temporada de The White Lotus, que estará ambientada en Tailandia, se estrenará en 2025 con Walton Goggins y Michelle Monaghan entre sus protagonistas. También llegará el próximo año El caballero de los Siete Reinos, segunda precuela de Juego de Tronos. La acción se ambienta unos 80 años antes de la serie original, y sigue las andanzas de Ser Duncan el Alto, protagonista de las novelas breves de George R.R. Martin. En cuanto a Peacemaker, el spin-off de El escuadrón suicida con John Cena también verá la luz en 2025, tres años después de su primera tanda.

Otros seriesque Max estrenará en 2025 son el drama Duster, las comedias The Chair Company y otra sin título de Rachel Sennot; el drama médito The Pitt, con Noah Wyle (Urgencias); la precuela de It, y Task, miniserie protagonizada por Mark Ruffalo.