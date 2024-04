'MasterChef 12' (14.4%) recupera el liderato ante 'Hermanos' (12.7%) con otra entrega marcada por su tardío horario

MasterChef recupera el liderato de la noche del lunes. El talent culinario de La 1 se sobrepone a la derrota que sufrió la semana pasada ante Hermanos y retoma la primera posición con un 14.4% de cuota y 1.023.000 espectadores.

El programa sube 1.4 puntos, se sitúa por encima del millón de televidentes después de dos semanas sin hacerlo y se acerca al dato que marcó en su estreno de edición (14.6% y 1.088.000). Aquella gala terminó pasadas las dos de la madrugada (2:07h, exactamente), igual que la de este lunes, que comenzó a la hora habitual (22:54h) y terminó a las 2:02h, unos 12 minutos más tarde que en las dos galas anteriores. Con este ligero retraso, MasterChef logra subir mucho share y mejorar sus cifras a costa de hacer trasnochar aún más a su público con un horario prohibitivo.

Pese a todo, los datos dicen que le ha salido bien la jugada. De hecho, el talent gana a Hermanos en estricta coincidencia por 1.2 puntos y 100.000 adeptos de ventaja. Eso sí, al tener una menor duración (de 23:08 a 0:56h), la serie turca de Antena 3 obtiene más espectadores en el dato global (1.072.000 vs 1.023.000), aunque también menos cuota (12.7% vs 14.4%). Además, cede medio punto y unos 60.000 fieles respecto al lunes anterior.

Audiencias en la franja de estricta coincidencia (de 23:08 a 0:56h):

MasterChef: 13.9% y 1.172.000

Hermanos: 12.7% y 1.072.000

Por debajo de ambas ofertas volvemos a encontrar a Mental Masters, que sube al 8.4% de cuota (+0.7), pero marca un nuevo mínimo de espectadores al bajar hasta los 756.000 (-24.000) en Telecinco. Martínez y Hermanos (4.9% y 453.000) prácticamente repite el dato de la semana pasada y sigue en un bache en Cuatro y El Taquillazo de laSexta pierde casi dos puntos con The lady in the van (4.1% y 367.000).

PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL LUNES (POR CADENAS)

Antena 3: La ruleta de la suerte 21.7% laSexta: Aruser@s 18.5% Telecinco: Vamos a ver 15.6% La 1: MasterChef 14.4% Cuatro: First dates 8.4% La 2: Saber y ganar 6.3% Informativo con mejor share: Antena 3 Noticias 1 22.2%

*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas

EL MINUTO DE ORO

“Pasapalabra” (Antena 3), a las 21:03 con 2.784.810 espectadores y un 24.9% de share

CADENAS

Día

Antena 3 13.8% Telecinco 10.3% La 1 9.9% Temáticas de pago 9.4% Autonómicas (FORTA) 8.3% laSexta 7% Cuatro 5.1% La 2 2.3% Autonómicas privadas 0.2%

Mes

Antena 3 13.4% Temáticas de pago 10.9% Telecinco 10.9% La 1 9.3% Autonómicas (FORTA) 8% laSexta 6.5% Cuatro 5.1% La 2 2.6% Autonómicas privadas 0.2%

PRIME TIME

4 Estrellas 7% 930.000 MasterChef 14.4% 1.023.000 El Hormiguero: Joaquín Reyes 14.4% 1.925.000 Hermanos 12.7% 1.072.000 Supervivientes: Última hora (récord de edición) 10% 1.328.000 Mental Masters 8.4% 756.000 First dates -rep- 6.1% 739.000 First dates 8.4% 1.120.000 Martinez y hermanos 4.9% 453.000 El Intermedio 7.5% 1.004.000 El Taquillazo: The lady in the van 4.1% 367.000 Cifras y letras 3.5% 457.000 Premios Talia 2024: Segunda edición 1.6% 163.000

LATE NIGHT

Comerse el mundo con Peña: Edimburgo 12.4% 269.000 Adivina qué hago -rep- 6.8% 247.000 Hermanos -rep- 5.5% 179.000 Martinez y hermanos -rep- 4.3% 183.000 El Desmarque: Madrugada 2.1% 44.000 Cine: Robada: La historia de Carlina White 4.1% 133.000 Carlos Tena: El espíritu burlón de la música 1.4% 54.000 Metrópolis 0.8% 17.000

SOBREMESA / TARDE

Sueños de libertad 14% 1.330.000 Pecado original 11.5% 996.000 Y ahora Sonsoles 11.5% 900.000 Pasapalabra 18.1% 1.732.000 Así es la vida 9.6% 903.000 TardeAR 10.8% 868.000 Reacción en cadena 12% 1.155.000 La Moderna 8.1% 730.000 La Promesa 11.8% 989.000 El Cazador 9% 762.000 Aquí la Tierra 10.1% 1.031.000 Zapeando 5.4% 499.000 Más Vale Tarde 7% 558.000 laSexta Clave 5.1% 586.000 Todo es mentira 5.8% 526.000 Tiempo al tiempo 3% 233.000 Carreteras extremas: Las gargantas del dades 3.3% 339.000 Saber y ganar 6.3% 613.000 Grandes documentales 3.7% 325.000 Documenta2 2.1% 164.000 Las recetas de Julie 1.3% 100.000 Laureus World Sports Awards Madrid 2024 1.4% 139.000

FRANJA MATINAL

La mirada crítica 11.7% 242.000 Vamos a ver 15.6% 449.000 Vamos a ver más 12% 820.000 Aruser@s: El Humorning 13.3% 192.000 Aruser@s 18.5% 401.000 Al rojo vivo 11.6% 463.000 Espejo Público 10.9% 280.000 Cocina abierta de Karlos Arguiñano 17.8% 842.000 La ruleta de la suerte 21.7% 1.621.000 La hora de La 1 13.6% 273.000 Mañaneros 7.8% 249.000 Ahora o nunca 7.4% 611.000 ¡Toma salami! -rep- 1.1% 17.000 Planeta Calleja -rep- 2.4% 44.000 Alerta cobra 2.1% 46.000 Alerta cobra 3.5% 87.000 En boca de todos 5.4% 190.000 Pagina2: Especial día del libro 0.9% 12.000 Documenta2 1.4% 25.000 El escarabajo verde 1.4% 27.000 Aquí hay trabajo 0.6% 12.000 La aventura del saber 1.3% 29.000 La soledad del leopardo 1.4% 36.000 Culturas 2 0.9% 25.000 Mañanas de cine: Sangre sobre Texas 3.7% 132.000 Rincones de Australia 1.4% 80.000 Rincones de Australia 1.2% 93.000 Carreteras extremas: La r307 ( 2 parte ) 1.8% 170.000

INFORMATIVOS

SOBREMESA

Antena 3 Noticias 1 22.2% 2.225.000 Informativos Telecinco 15h 10.8% 1.087.000 Telediario 1 10.5% 1.059.000 laSexta Noticias 14h 8.7% 812.000 Jugones 6.8% 697.000 Noticias Cuatro 1 5.2% 388.000 El Desmarque Cuatro 1 3% 295.000

PRIME TIME

Antena 3 Noticias 2 17.7% 2.116.000 Informativos Telecinco 21h 10.5% 1.261.000 Telediario 2 9.2% 1.118.000 laSexta Noticias 20h 7.5% 686.000 Noticias Cuatro 2 4.4% 390.000

FRANJA MATINAL

Telediario matinal 16.1% 126.000 Antena 3 Noticias de la mañana 12.1% 143.000 Informativos Telecinco Matinal 10.5% 196.000

Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.