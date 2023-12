Paz Padilla pasa página de 'Sálvame' en Mediaset: “Estoy cansada de verme en una batalla que ni me va ni me viene”

A falta de uno, Paz Padilla está viviendo hasta dos estrenos televisivos en una misma semana. El martes, con la emisión de Crónicas Marcianas. El Reencuentro, en Telecinco. Y este miércoles 13 de diciembre con Te falta un viaje, el docureality que ella y su hija, Anna Ferrer, han grabado para Cuatro y se estrena a las 22:50 horas.

La andaluza dice estar “supercontenta” con ambos proyectos, con los que sigue ampliando su curriculum después de Sálvame. Su etapa en el magacín de La Fábrica de la Tele acabó de forma abrupta y polémica hace ya casi dos años, aunque desde entonces han sido varias las veces que ha hablado de su paso por el programa. Sin ir más lejos, hace unos días reconoció que lo pasó “muy mal” presentando el formato, del que ahora prefiere no articular palabra.

Primero, porque afirma que está “en otro momento” de su vida. Y segundo, porque el tratamiento informativo que han recibido sus últimas declaraciones no ha debido ser de su gusto. Así lo hace saber durante esta entrevista para verTele. De hecho, nos pide permiso para poder grabarla por su lado. Una decisión inusual -inédita, al menos, para quien escribe estas líneas- que refleja a priori la desconfianza que la humorista siente ahora mismo hacia los medios de comunicación. Al menos, cuando se le pregunta por Sálvame.

“Me vas a permitir que no te haga ninguna respuesta de ninguna pregunta sobre esto, porque luego lo tergiversáis y ponéis titulares que yo no he dicho”, comenta en el pasaje menos agradable de nuestra conversación. Antes y después, Paz Padilla se muestra cordial, en líneas generales, por lo que es Sálvame el tema que le hace torcer el gesto. “Estoy cansada de verme en una batalla que ni me va ni me viene. Ya he pasado página”, reconoce al respecto.

Bueno, no todas las semanas se está de doble promoción. Esta semana estrenas 'Crónicas Marcianas. El Reencuentro' y 'Te falta un viaje'.

Estoy supercontenta con los dos y superfeliz de que la vida vaya así de bonita.

¿Cómo has llevado presentar un programa como 'Te falta un viaje'? Un programa tan centrado en ti y tu hija, en este caso. Un programa, más allá de los viajes y las experiencias que vais a vivir en ellos, por supuesto, tan personalista.

Me encantaría que me hicieras esta pregunta después de ver el programa, porque ahora mismo te estás montando una historia de lo que es el programa. Te falta un viaje va de que las dos vamos viajando y vamos hablando de lo que vamos viendo. Evidentemente, lo vamos contrastando con nuestras formas de ser, pero no más allá de lo que es una vida privada.

Me refería a que a veces en los programas de viajes no solo importan los viajes, sino también las personas que los realizan.

Evidentemente, pero yo lo que quiero mostrar es lo que veo, más que lo que yo soy. Es un viaje en el que vamos las dos. Ella con sus 26 años y su generación, y yo con la mía. Somos dos mujeres, hablamos con otras mujeres y vamos a ver otros países, otras ciudades y otras culturas. Mostramos su forma de vida sin cuestionarlas. Nosotras no cuestionamos nada, simplemente queremos mostrar que hay otras formas de vivir la vida y las situaciones a las que ellas se enfrentan. Las hemos visto y muchas suponen un contraste con las nuestras. Mostramos que hay otra forma de ver las cosas. Ni mejor ni peor, porque ni cuestionamos ni comparamos. Simplemente decimos 'mira cómo viven ellos esto'.

Nosotras no cuestionamos nada, simplemente queremos mostrar que hay otras formas de vivir Paz Padilla

Es precioso, porque sobre todo te estoy mostrando un viaje que tú no vas a hacer. No por nada, sino porque vamos a sitios a los que no es fácil llegar o que no son turísticos. No es un viaje de placer, vamos a vivir. Por ejemplo, en el Amazonas estuve con una comunidad indígena. No es fácil llegar hasta ahí, porque una comunidad indígena te tiene que invitar a su casa. Es precioso cuando te muestro dónde hemos estado.

Mira, ya solo el estar ahí es algo nuevo para las dos. Decimos 'buah, qué fuerte estar aquí, en una casa quechua o en una casa maya'. Es muy bonito. Vamos a ir a un México, pero un México en el que tú no has estado, porque vamos a un barrio que está dominado por los narcos, por ejemplo. Y ahí estás invitado por los narcos, vas con narcos o no te conceden que entres.

En la nota de prensa del programa pone que en 'Te falta un viaje' se mostrarán tradiciones de otras culturas relacionadas con la vida y con la muerte. A través de esas tradiciones, ¿uno de los mensajes que va a mandar el programa es el mismo que tú has transmitido en diferentes apariciones públicas? Es decir, que hay perder el miedo a la muerte y a hablar de la muerte.

Claro, es que en otras culturas se respeta y se teme a la muerte, pero sin angustia. En la sociedad en la que vivimos nosotros vivimos muy angustiados. Pero da igual la edad, todo el mundo vive muy angustiado. Que es normal, por otra parte, porque todos sabemos que nos tenemos que enfrentar a ella. Pero esa manera de enfrentarnos a ella es lo que cambia en función de la cultura. Cuando la viven en Ghana, por ejemplo, te das cuenta de que tienen la misma tristeza, pero diferente angustia. Y su punto de vista alivia. A lo mejor a todo el mundo no, porque habrá gente que diga 'uy, esto no lo quiero'. Pero habrá otras personas que digan 'uy, qué curioso, pues yo viviría aquí'.

Esto es el programa, el mostrar que hay muchas realidades y muchas formas de vivir la vida. Que a lo mejor nosotros estamos tan pegados a nuestra cultura del consumismo, del 'tenemos que conseguir', 'tenemos que hacer', 'tenemos que demostrar', que se nos olvidan cosas importantes. Y cada viaje es diferente, porque en cada cultura le dan importancia a cosas diferentes. no solo a la muerte. También le dan importancia al aquí y al ahora, a las familias, a la estabilidad emocional... Depende de donde hayamos estado. Por eso digo que 'Te falta un viaje', porque es el viaje de la vida. Y el programa no está centrado en la muerte, sino en la vida.

Cada viaje es diferente y también cada programa. En este sentido, ¿qué importancia le das a 'Te falta un viaje' dentro de tu propia carrera?

En el momento en el que estoy, mucha. El programa nace de una idea mía. O sea, que fui yo quien se lo propuso a la cadena. Lo hacemos con Proamagna, que es una productora maravillosa que sabe hacer las cosas con mucha calidad y muy bien. Ofrecemos un programa con una calidad brutal. En el equipo que llevamos hay gente que ha trabajado en Callejeros, Españoles por el mundo, Andaluces por el mundo, Pekín Express... Saben hacer de todo y coger cualquier situación que se originaba. Además, tiene una edición preciosa, una banda sonora impresionante...

Fusionamos lo que es el documental de viajes con el reality porque, evidentemente, estamos Anna y yo, que somos dos mujeres con dos puntos de vistas de la vida diferentes, por cultura y por generación. Y luego hay humor, porque nosotros nos reímos muchísimo. La gente se ríe mucho viendo el programa, pero también llora. No se llora de gracia, sino de que se toca la patata. A lo mejor te remueve por tu relación con tu familia y tus seres queridos o por si te estás planteando cosas importantes en la vida o no. Pero no porque se vean cosas desagradables, que no las hemos visto. Y si las hemos visto, no las hemos enseñado.

El programa nace de una idea mía. Fui yo quien se lo propuso a la cadena Paz Padilla

Hablando de plantearse cosas importantes. ¿Crees que este programa ha cambiado la relación de Anna con la televisión? Sabiendo cómo funciona este mundillo, ¿te gustaría que ella hiciera carrera en la televisión?

Anna va a sorprender muchísimo en este programa. Tiene una calidad impresionante, ya lo veréis. Sabe moverse y expresarse muy bien, es muy natural y muy espontánea. Yo le digo 'sigue tu destino, el universo te pondrá donde quieras estar'. Evidentemente, ella tenía sus recelos con la televisión, pero como es un programa en el que mostramos algo que no hay en televisión, porque es la primera vez que se va a hacer este tipo de programa, en el sentido de que viaja una madre con una hija y con esta filosofía de vida. No lo hay.

Hay programas como el de Jesús Calleja, que yo lo amo, pero son invitados a los que hacen como una entrevista. Pero este es una búsqueda de una filosofía de un país, y con dos puntos de vista de dos mujeres empoderadas de diferentes generaciones buscando a otras mujeres. Es muy especial.

Hablabas del destino. En los últimos años han cambiado algunas cosas para ti. Estuviste fuera de Mediaset, luego volviste con varios programas y los que ya no están son 'Sálvame' y, dentro de unos días, La Fábrica de la tele.

Me vas a permitir que no te haga ninguna respuesta de ninguna pregunta sobre esto, porque luego lo tergiversáis y ponéis titulares que yo no he dicho. Con tu permiso, prefiero no contestarte a nada. No lo hagas, por favor, ni me hagas preguntas de nada.

La entrevista la estás grabando tú y la estoy grabando yo. No se va a tergiversar nada, y al igual que yo voy a tener el audio, también lo vas a tener tú.

Pero estoy viviendo un momento muy bonito de mi vida. Lo he dicho muchas veces con cariño y con respeto. Al igual que hay cosas de mi vida que procuro no tenerlas muy presentes... Yo ya estoy en otro momento. Un momento precioso. De verdad, os lo agradezco.

Pero entiende que yo defienda que no vamos a tergiversar nada.

Claro que sí. Te entiendo, te entiendo. Pero ya no eres tú, sino otros medios que cogen lo de otros medios, lo de otros medios y lo de otros medios y se quedan con una frase. Y encima una frase sacada de contexto. ¿Me entiendes?

Sí, sí, creo que nos estamos entendiendo.

Tú me haces una pregunta, yo te contesto a esa pregunta y luego ellos cogen esa respuesta y la ponen en otra pregunta.

Nos entendemos. Tú defiendes lo tuyo y yo defiendo lo mío.

Es que estoy cansada de verme en una batalla que ni me va ni me viene. Ya he pasado página. Solo quiero que todo el mundo esté bien y agradecer al mundo. Te lo agradezco de corazón, cariño.

Bueno, cambiando de asunto. De cara al estreno de 'Crónicas Marcianas. El reencuentro' grabaste un vídeo diciendo que Telecinco está en un momento de “renovarse o morir”.

Esto de 'renovarse o morir' lo hizo el mundo de la música cuando salió Spotify. Las grandes discográficas se negaron a ofrecer música gratis, pero si has visto la serie del que inventó Spotify [La Playlist], al final hay una evolución, un consumo y la industria cambió. Luego pasó lo mismo en el cine con las plataformas de streaming. Hay una evolución, todo va cambiando y la sociedad va cambiando. Lo que tenemos que entender es que no podemos quedarnos con la televisión de ayer. No se puede.

Hay algo que es muy llamativo: tú ves un vídeo en YouTube y puedes, como en WhatsApp, acelerarlo a doble velocidad. Me ha dicho un amigo mío que ahora, con la inteligencia artificial, estamos teniendo problemas. De hecho, en Estados Unidos los actores y los guionistas han estado en huelga por la inteligencia artificial. Han dicho que está al llegar el momento en que tú decidas qué actor, qué guionista, qué tema y qué guion quieres para hacer una película, y que en 10 minutos las plataformas te prepararán una película para ti. Fíjate lo que te estoy diciendo. Tú quieres, yo que sé, a Antonio Banderas con Angelina Jolie en una película de amor y, pum, en 10 minutos crearán el guion y crearán la película para ti. Esto es una evolución que, por mucho que no queramos, tenemos que enfrentarnos a ella.

De hecho, cosas que estoy preparando para Mentes Expertas [compañía de conferencias motivacionales de la que forma parte] las estoy haciendo con inteligencia artificial. Lo que he hecho ha sido la Paz Padilla de cuando era pequeña, de cuando empecé en la tele, y es mi imagen y soy yo la que hablo. Yo siempre procuro ir avanzando hacia este tema. Cuando empezó TikTok yo estaba en Musical.ly [aplicación de vídeos anterior a TikTok, con la que acabó fusionándose en 2018], por esto tengo tantos seguidores en TikTok [2.7 millones]. Siempre voy por delante, y creo que la televisión tendrá que hacer el mismo cambio. Y lo está haciendo. Se está adaptando a las nuevas situaciones. Es eso, renovarse o morir.

Pero no lo hace porque yo lo diga, sino porque hay una demanda de un público en el que la televisión va por delante. Cuando empezó Crónicas Marcianas no había streaming, tú lo veías en directo o te lo perdías. Ahora, por ejemplo, la televisión se ha adaptado al streaming. Tú ya puedes ver el programa [después de su emisión en abierto]. La tele es así. Es renovarse o morir en ese sentido. Tengo clarísimo que la inteligencia artificial va por delante de lo que tu conciencia puede aceptar.

También es una cuestión de contenidos, no solo de cómo se hacen esos contenidos.

Yo no lo sé. Yo solo sé que hace 100 años se descubrió la física cuántica, y si hace 100 años te llegan a decir que puedes tener una conferencia a tiempo real con alguien que está Japón y lo estás viendo, le hubieran metido en la cárcel y le hubieran quemado. Y hoy todo el mundo tiene un móvil y puede hablar con alguien que está en Japón. Fíjate lo que es la mente. Y en aquel momento hubieran quemado al que descubrió esto. ¿Tú conoces al físico cuántico Michio Kaku? Este hombre habla de cómo será el mundo dentro de 10 años. Y alucinas. Alucinas. Por ejemplo, la ropa tendrá un chip.

[La llamada se corta inesperadamente. La conversación se retoma al cabo de unos minutos, previas disculpas de Paz Padilla]

¿Estabas entendiendo lo que estaba diciendo sobre el cambio de la televisión? Estoy seguro de que tú estás de acuerdo conmigo y que piensas lo mismo.

Lo único que creo que siempre nos salvará es el directo Paz Padilla

Bueno, es evidente que la televisión se enfrenta a nuevos retos. El de la inteligencia artificial ya ha sido un tema de discusión en Hollywood, y aquí también lo será.

Va a llegar a todos lados, a las plataformas. Lo único que creo que siempre nos salvará es el directo. Por eso funcionan los conciertos de Shakira, por ejemplo, aun teniendo sus discos. A Shakira nadie la cambiará en directo. Así lo creo, pero tampoco lo sé. No tengo capacidad para eso.

Bueno, lo que mejor funciona en televisión son precisamente los grandes eventos en directo.

No lo sé, tampoco soy experta. Eso son los profesionales los que lo harán (ríe). Son ellos los que toman decisiones. Yo no estoy capacitada para juzgar las decisiones de una empresa.