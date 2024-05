Alejandra Rubio aclara si cobró por su aparición sorpresa en 'De viernes' junto a Carlo Costanzia: “Estaba pactado”

Alejandra Rubio sorprendió hace unos días a los espectadores de Telecinco al irrumpir por sorpresa en el final de la entrevista que De viernes estaba haciendo a Carlo Costanzia. El actor se sentó en el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona para hablar de la detención de sus hermanos, sin embargo, acabó siendo preguntado por la relación que mantiene desde hace tres meses con la hija de Terelu Campos. La joven ha confesado ahora que ese supuesto espontáneo momento “estaba pactado”.

Al final de la entrevista, Alejandra Rubio hizo entrada en plató para llevarse a casa a su chico, tal y como ella misma aseguró. Un gesto que este lunes le fue cuestionado en Así es la vida, dado que ella se ha mostrado reacia siempre a hablar de su vida privada. Tras admitir que ya ha conocido a Mar Flores, madre de su pareja, Sandra Barneda se interesó por su sonada aparición en De viernes.

“Quiero dejar claro que no cobré nada. Entré un segundo para llevarme a Carlo, darle un zasca a Montero y nada más”, dijo restándole importancia. “No cobraste por ello, pero la gente a estas alturas ya sabe cómo funciona esto. ¿Había un pack? ¿Estaba pactado?”, insistió la presentadora.

Cabe recordar que, según Pipi Estrada, Costranzia se habría embolsado 25.000 euros por su entrevista en el programa de corazón de Telecinco. Una cifra que Alejandra Rubio asegura que no incluía su intervención.

Alejandra Rubio: “Estaba pactado”

“Estaba pactado, sí. No estaba nada escrito, pero sí estaba pactado que interviniese sin hablar, sin que me hicieran preguntas. Pero claro, al final esto es televisión y pasa lo que pasa, pero no cobré por ello, aunque sí estaba pactado”, admitió.

“Con esto lo que quiero decir es que yo no vendo mi vida privada, no es lo mismo esto que sentarme con él de la mano a hablar de nuestra relación, porque ni siquiera esa era la intención de su entrevista. Él iba para aclarar lo sucedido con sus hermanos, pero entiendo que nuestra relación es de actualidad y se le tiene que preguntar por ello. Él tampoco quiere hablar de esas cosas, pero entiende que forma parte del programa”, dijo ya un poco más seria. “Yo no quiero hacerlo, no me siento cómoda hablando de ello, como tampoco lo estaba él en la entrevista, algo que si lo conoces lo sabes”, sentenció.