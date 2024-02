Álvaro Rico desvela que no iba a ser Polo en 'Élite', y cuánto dinero empezó ganando en 'Velvet'

Álvaro Rico fue el protagonista de la nueva entrega de Planeta Calleja, emitida este lunes en Cuatro. El actor y Jesús Calleja viajaron hasta Sri Lanka, donde entre aventura y aventura, el joven intérprete contó algunos secretos de su aún corta, pero ya exitosa carrera profesional.

El toledano saltó a la fama por su papel de Polo en la serie Élite, aunque como él mismo desveló a Calleja, él no hizo el casting para ese papel: “Para Élite hice una separata que no era de Polo, era de otro personaje. Pero, al mes, me llamaron para comunicarme que me querían hacer otra prueba para un personaje que se llama Polo, y me dieron Polo”.

A partir de ahí, su vida cambió por completo. Y todo gracias a una serie adolescente que, para él, era algo más: “Muchas veces, cuando haces un personaje adolescente, parece que lo único que interesa es con quién se acuesta. Pero los problemas de los adolescentes son fundamentales para el desarrollo luego de ese chaval. Y eso era lo que queríamos contar en Élite. Se trataban cosas muy importantes que yo he aprendido gracias a Élite. Por ejemplo, tratar el VIH, que tenía un personaje, dar información sobre ese tema que siempre ha tenido tanta estigmatización era fabuloso”.

Al final de la tercera temporada, Élite sufrió la marcha de varios de sus protagonistas. Entre otras, la suya. “Dejar un proyecto que me ha dado tantas cosas, en el que seguramente yo haya conocido la profesión realmente, da mucha pena. Pero también siempre lo entendí como el trampolín, no como mi gran momento. El trampolín para poder seguir desarrollando mi carrera, que es lo que he tratado de hacer todos estos años haciendo más proyectos”, comenta sobre su salida de la serie.

Su sueldo en 'Velvet Colección', su primera serie

Desde entonces, el manchego se ha convertido en uno de los actores más prolíficos de nuestra televisión, como así demuestra su presencia en series como en El Cid, La Caza. Tramuntana, Madres, Alba, Sagrada familia o Hasta el cielo. La serie. Un extenso currículum al que hay que sumar su paso por Velvet Colección, donde interpretó a Nicolás durante la primera temporada. Fue su primer trabajo para la pequeña pantalla. “Yo iba absolutamente cagado, no sabía qué hacía ahí”, cuenta sobre aquella experiencia.

Por su participación en el spin off de Velvet cobró “500 pavos, o algo así”, según su representante, que viajó con él a Sri Lanka. “¡Qué mierda cobraste!”, exclamó Calleja. “A mí me gusta ir pasito a pasito”, bromeó la manager.

Al margen del salario, la participación de Álvaro Rico en la ficción dio para otra anécdota. “Dejé una botellita en el set de grabación, y de repente se monta una trifulca entre los técnicos, el director y todos porque habían rodado una secuencia y nadie se había dado cuenta de que aparecía una botella de agua”, contó el actor, que no confesó el 'delito' porque “lo mismo no volvía a trabajar en la vida”. Este lunes, casi 10 años después de aquello, miró a la cámara de Planeta Calleja para expiar su pecado: “Fui yo, lo reconozco, pero no me lo tengáis en cuenta”.