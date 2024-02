Amazon pasa página de 'OT 2023' con su ambiciosa 'Reina Roja': “Doña Letizia tiene muchas ganas de verla”

Con OT 2023 recién finalizado, Amazon Prime Video pasa página para abrir el que esperan que sea un nuevo capítulo de éxito para sus intereses: Reina Roja. Una ficción basada en la novela superventas de Juan Gómez-Jurado que la compañía ha presentado este miércoles ante los medios con una convicción: “Va a ser la serie del año”.

Así lo ha expresado María José Rodríguez, responsable de contenidos originales de Prime Video en España, en una rueda de prensa a la que ha asistido verTele y en la que han estado presentes sus máximos responsables: desde el escritor hasta la showrunner Amaya Muruzabal, el director Koldo Serra y su reparto, encabezado por Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian.

“Reina Roja supone continuar el camino que iniciamos con Sin huellas y Los Farad, el camino de producciones originales diferentes y ambiciosas, basadas en historias que enganchan al público y que a través de lo local, tienen ambición de viajar por todo el mundo. Es lo mismo que OT: producciones que de inicio nos permiten arriesgar, jugar y hacer algo distinto. Creemos que es la única manera de impactar”, ha añadido la directiva de la plataforma.

Antes de sellar su acuerdo con Prime Video, Juan Gómez-Jurado recibió 43 peticiones para trasladar su novela a la pantalla, según ha desvelado él mismo. La elección no fue complicada y no por “el logo”, como dice él, sino por el equipo humano que encontró al otro lado para poner en pie el proyecto. Los nombres principales son Adriana Izquierdo, responsable de desarrollo de la plataforma, y Amaya Muruzabal, la que a la postre ha sido showrunner de la serie de Reina Roja. El escritor, por su parte, ha sido consultor durante todo el proceso de adaptación.

“Cuando nos llegó la novela todavía no era el fenómeno en el que se convirtió después. Hubo algo de amor, de ver el potencial. Vimos una narrativa genial, que el libro te dejaba sin dormir toda la noche. Nos gustó que el thriller tenía la aventura intrínseca. Decíamos que no queríamos hacer un thriller 'thrilleroso', sino algo burbujeante”, ha comentado la creadora y guionista.

'Reina Roja' calienta su estreno en Amazon con un tráiler que desafía a "la persona más inteligente de la Tierra"

El resultado, según el propio 'padre' de la criatura, está aprobado con creces: “La serie es mejor que la novela y algo que te apetece compartir incluso con aquellos que no la han leído”, defiende Gómez-Jurado. Desarrollando su elogio, añade: “Cuando escribí Reina Roja no sabía lo que había hecho, y he necesitado a Adriana primero, y después a Amaya, para que me lo dijeran. Mi camino como autor ha sido de aprendizaje de cómo se podía contar mejor Reina Roja, con gente que te dijera cosas en las que no habías caído”.

“Si hubiéramos firmado con otras personas [para la adaptación] podría haber salido un thriller normal para aprovecharte de la marca. Pero aquí ha habido una situación de entrega que me ha hecho mejor escritor”, reflexiona el autor.

Antonia y Jon, el alma de 'Reina Roja'

El alma de Reina Roja es su pareja protagonista: los personajes de Antonia Scott y Jon Gutiérrez. Un dúo sin comparación, según una María José Rodríguez que ha apuntado alto. “Nos decidimos a entrar en el proyecto por lo que contaba y por sus personajes potentes. No hay una pareja protagonista al nivel en España y en el mundo. En el mundo no hay nada como esta pareja”.

Como ya contaron desde Amazon Prime Video en su día, cuando se anunció a los elegidos para protagonizar el proyecto, los nombres de Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian generaron unanimidad en todo el equipo. “Hovik y Vicky estaban en nuestra conversación desde el primer momento. Cuando nos juntamos todos sin hablarlo previamente, vimos que lo habíamos visto igual y habíamos pensado en ellos. Es uno de esos casos únicos”, ha recordado Adriana Izquierdo.

Preguntado sobre su trabajo en la serie, Keuchkerian ha confesado que cuando leyó Reina Roja -la primera de la más de diez que se empapó de la novela- ya se vio en la piel de Jon: “En la primera secuencia que el tipo sube las escaleras y se pone a hablar con Antonia, ya me reconocí en él”. Además, ha reconocido el trabajo de Muruzabal y ha calificado su adaptación como “hacer magia”. “Perfectamente puedes coger la novela de Juan y destrozarla. Sentíamos que teníamos la final de la Champions delante y la podíamos ganar”.

A su lado, Luengo ha definido a Antonia Scott como “un personaje dificilísimo”. “El reto de traer a la realidad un personaje que ha sido leído por tantos millones de personas ya impacta e impone un poco. Pero me gustó ella. Me parecía increíble traer a la realidad este personajazo, una mujer con un montón de matices. Ha sido maravilloso construir toda la realidad de esta mujer entre todos. Antonia tiene un gran dolor dentro y esto tenía que ser verdad en la pantalla”, ha comentado.

La actriz ha contado que durante el rodaje, buscaron “entre todos cómo era Antonia y qué la diferenciaba. Hablé mucho con Amaya, Koldo y Juan, y recuerdo que probábamos cosas: que no mirase a los ojos, la expresión corporal, decisiones pequeñas como que llevase la bandolera por debajo de la chaqueta… Ha sido muy interesante, nos lo hemos pasado muy bien. Respetamos mucho hablar con Juan y que él me contara qué era para él Antonia porque es un personaje enorme”.

Junto a los actores protagonistas, el director Koldo Serra ha explicado que “Antonia y Jon son el alma de la serie y de la novela” y que el mayor reto a nivel de dirección ha sido “cómo trasladar a imágenes la cabeza de Antonia”, que recordemos que es la persona más inteligente del mundo. “Teníamos la premisa de no repetirnos y que en cada capítulo su cabeza se viese de manera diferente”, ha añadido.

Como elogio al trabajo de Vicky Luengo, el realizador ha comentado que la actriz “ha ido saltando de estados de ánimos y de estados físicos constantemente, porque no se ha rodado de manera cronológica. La cabeza de esta persona es impresionante”.

Más allá de la pareja protagonista

En la presentación también han estado presentes otros actores de la serie como Nacho Fresneda, Celia Freijeiro, Àlex Brendemühl y Andrea Trepat, que también han comentado sus sensaciones ante el estreno del que es uno de los grandes proyectos de sus carreras.

“En un proyecto tan grande como este siempre tuvimos la sensación de ir construyendo. Teníamos un material cojonudo por la novela, pero nos dejaban buscar un tipo de villano que lleva dentro la herida. No sé si voy a pillar otra serie como esta, y cualquier cosa que diga me quedo corto”, ha comentado en primera instancia Fresneda, que da vida al villano de la trama.

A su lado, Freijeiro ha expresado la dificultad de interpretar a un personaje sufridor como el suyo: “Ha sido una experiencia fuerte para mí. Leía las órdenes de rodaje y era todo violento, pero ha sido bonito y gratificante. No pasa siempre, y de pronto en este proyecto ya desde el casting me encontré con Koldo y Amaya, y sufrí poco. Pensé que sería un personaje difícil de ver, y me acompañaron y permitieron jugar y divertirme dentro del sufrimiento”.

Brendemühl, que da vida al misterioso Mentor, ha contado que su rol “está rodeado de misterio. Apenas tiene atributos y había que darle una humanidad dentro de esa cosa esquemática, fría e impenetrable. Fue un bonito ejercicio encontrar entre todos esa vida que hay detrás de él”.

Por su parte, Trepat ha afirmado que el suyo es “un personaje que es de los que más he disfrutado rodando y preparando, con esa creatividad y libertad. Ha sido un verdadero placer levantarlo”.

“La reina Letizia me dijo que tenía muchas ganas de ver la serie”

Sobre el tono de la serie, Amaya Muruzabal ha comentado que “desde el inicio decidimos hacer un thriller 'achampanado'. Pensábamos que iba a haber una ola [de otros proyectos thriller] muy oscura y que íbamos a tener ganas de ver algo un poco más liviano”.

Una visión que comparte Hovik tras haber interpretado al protagonista: “Reina Roja es una serie oscura, pero hasta la oscuridad es liviana. Hay oscuridad, pero no he llegado a sentir una angustia real y es porque considero que está todo bien medido”.

Desde la posición de escritor y creador de la historia, Gómez-Jurado ha contado que “mi padre se murió contando chistes y eso me cambió. He tenido muy en cuenta el sentido del humor. Reina Roja es una historia de amor incondicional, una serie sobre la responsabilidad de la inteligencia y su precio, y sobre reírse en la cara de la muerte. Nos vamos a morir todos, pero si podemos hacerlo riendo, mejor. El tono lo decidimos todos desde el principio”.

El resultado es una serie “entretenida” que, según María José Rodríguez de Prime Video, ya está generando expectación dentro y fuera de nuestras fronteras: “Creo que va a ser muy bien recibida por el público. No sólo en España, que se notan las ganas que hay de Reina Roja; también a nivel internacional, que percibimos ya en nuestros colaboradores internacionales”.

“Creemos que va a ser un exitazo. Reina Roja tiene una cosa que es que es muy entretenida, y eso a día de hoy se ve poco y es imprescindible. Estamos convencidos de que va a ser la serie del año”, ha declarado la directiva. De hecho, hasta la reina Letizia espera el estreno del 29 de febrero, según ha revelado Vicky Luengo apenas unas horas después de recibir de manos de la monarca el Premio Princesa de Girona: “La reina Letizia me dijo que había visto el tráiler, que le había encantado y que tenía muchas ganas de ver la serie”.