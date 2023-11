Ana Obregón explica por qué no presentará este año las Campanadas en TVE: “Digo que no a todo”

Ana Obregón no presentará las Campanadas 2023-2024 en La 1 de TVE. Ni en La 1 ni en ninguna otra cadena, pues este año quiere pasar la Nochevieja junto a su nieta, Anita, nacida a finales de marzo. “Estoy viviendo una etapa que, desgraciadamente, como cualquier madre, con mi hijo no pude. ¿Por qué? Pues porque trabajaba muchísimo. Esta todo el día ahí metida en Prado del Rey, que si con el ¿Qué apostamos?, el otro, tal. Y ahora no quiero separarme. Digo que no a todo. Quiero estar con ella”, ha dicho la actriz y presentadora en un acto publicitario recogido por Chance.

“He dicho que no porque, mira, de verdad, no me quiero separar de mi niña. Es su primer año. Ya sé que estará dormidita, pero me da igual, yo estaré a su lado mirándola. Y esto no me lo quita ni la Puerta del Sol, que lo he hecho ya no sé cuántos mil años”, reitera Obregón, cuyas primeras Campanadas fueron las de 1994-1995, en La 1 junto a Joaquín Prat senior.

Después vinieron muchas más, incluidas dos de las últimas tres en TVE (no hizo pleno por tener coronavirus en las de 21-22). Ahora, Ana Obregón reconoce que es especial estar el 31 de diciembre subida a uno de los balcones de la Puerta del Sol, pero también que este año no lo va a echar en falta. “No, no lo voy a echar de menos”, dice, teniendo en cuenta que ahora vive por y para su nieta e hija adoptiva, por la que está diciendo 'no' a los proyectos televisivos que se la presentan. De hecho, no estará en la cuarta edición de Mask Singer (Antena 3) pese a haber sido uno de los fichajes estrellas de la tercera.

Así pues, La 1 se queda sin una posible candidata para conducir sus Campanadas, que todavía no tienen presentadores. Si, en cambio, las de Mediaset, que este año apuesta por Marta Flich y Jesús Calleja, y Antena 3, que un año más tendrá en Cristina Pedroche y su vestido su principal reclamo.