Andreu Buenafuente en 'No sé de qué me hablas' de TVE: “Aunque se empeñen en decir que no, somos un país mejor”

Tras el estreno de No sé de qué me hablas, que llegó a TVE con elogios a Almudena Grandes y pullas al “rey emírato”, en la segunda entrega de este jueves Mercedes Milá e Inés Hernand contaron con Andreu Buenafuente como invitado.

Junto a él hablaron del “humor que fue y el que es” recordando a algunos de los mejores cómicos de hace décadas- como Miguel Gila, la ventrílocua Mari Carmen (y sus muñecos), Martes y Trece o Andrés Pajares y al actor y cómico Fernando Esteso- a quienes compararon con el humor de las redes sociales actuales.

Al ver tal evolución, el catalán compartía la siguiente reflexión: “Aunque se empeñen en decir que no, somos un país mejor, somos una sociedad mejor, con muchos fallos pero hemos aprendido a base de hostias y de las generaciones nuevas que nos empujan”.

Milá no dejaba de escucharle y le pedía que siguiera hablando: “Ya no nos reímos de cosas que no se aguantan, pero es que no se pueden aguantar. Ni éramos culpables en aquel momento, éramos bastante inmaduros como sociedad y ahora lo somos un poco más. Que nos queda por aprender sí, pero hemos hecho un viaje.”, aseguraba Buenafuente.

Pero no fue la única pulla política y, tras ver varios vídeos de humoristas antiguos, el invitado recalcó: “Ríete tú de cómo está España ahora que, según algunos España se va a romper, y no se ha roto todavía eh”, sentenció.