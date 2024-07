Santiago Segura actualiza el estado de salud de Àngel Llàcer y duda que vuelva a 'Tu cara me suena' antes de la final

La salud de Àngel Llàcer ha tenido muy preocupados a sus compañeros de Tu cara me suena. Dos meses después de sufrir una grave infección bacteriana en la pierna, el showman de Atresmedia sigue recuperándose de esta enfermedad que podría haber tenido consecuencias muy importantes para él.

Dicha infección –que parecía curada en un primer momento– le provocó una fascitis necrotizante que le llevó directo al quirófano: cuatro operaciones en la pierna y 14 días en la UCI. Al salir del hospital contó que incluso se había despedido de sus seres queridos.

Ahora “está totalmente fuera de peligro” y sigue “recuperándose”, según Santiago Segura, su sustituto en Tu cara me suena.

En declaraciones al programa Y ahora Sonsoles, el cineasta ha contado que Llàcer “estuvo muy grave, a punto de perder una pierna”. “Por suerte”, añade, “acertaron con la bacteria y ahora está fuera del peligro”.

La pregunta recurrente es si el catalán –que ya anunció que necesitaría “meses de rehabilitación”– podrá volver a Tu cara me suena antes de que la actual edición concluya el próximo 19 de julio. La gala final sí se emite en directo, así que cabría la posibilidad de que Llàcer se reincorpore como miembro del jurado.

“No sé si aparecerá en la final o no. Ojalá se venga, pero si no, seguro que la temporada que viene está”, avanza el director de Padre no hay más que uno.