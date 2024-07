Antonio Rossi y Joaquín Prat critican la actitud de Jorge en 'Supervivientes': “Es un guion, un culebrón barato”

Jorge Pérez sigue sumando críticas por su actitud en El Puente de las emociones de Supervivientes All Stars. El martes, durante la emisión de Conexión Honduras, Kiko Jiménez dejó claro que no se creía las palabras del concursante sobre su mujer, Alicia, y su infidelidad con Alba Carrillo. Y este miércoles, a su corriente de opinión se han sumado hasta tres voces de Vamos a ver: Joaquín Prat, Antonio Rossi y Kike Calleja.

“Se podría llamar Jorge o Carlos Alfredo porque esto es un culebrón barato”, comenzó diciendo el primero nada más escuchar las palabras de Jorge, que dijo que su esposa era su “luz en la oscuridad”, entre otras cosas. “Yo soy de los que piensa que es un guion prestablecido. Él sabía que tenía que hacer la cosa esta [El puente de las emociones] y sabía lo que tenía que decir”, añadió Rossi poco después.

Para el tertuliano, el ex guardia civil fue “poco creíble” a la hora de hablar de su affaire con Carrillo: “Eso pasó hace dos años. Si lo tienes pasado, lo tienes pasado, no lo tienes que remover para llegar a los corazones del público”. Sin embargo, cree que lo hizo para aprovechar la oportunidad que le brindó el reality de abrirse y sincerarse en una semana clave para él, pues este jueves se juega contra Bosco su continuidad en la isla. “Ponerlo en la palestra para dar pena e intentar encogernos a todos y que lo salvemos de la expulsión me parece un coñazo”, concluyó Rossi.

“Es un tema que le vende y que le viene bien para que el público le apoye. Lo está utilizando para eso, porque sabe que eso sirve para conmover a la gente”, coincidió Kike Calleja, que tildó de “show” su actitud. Todo lo contrario que Marta López, que salió en su defensa: “Creo que no está haciendo ningún numerito, sino que realmente está hablando de lo que siente”. También se posicionó a su favor Isabel Rábago: “Como sé cómo vivió toda esa etapa y lo mal que lo pasó, yo sí me lo creo. Y como yo, muchísima gente. No todo es mentira ni dar pena ni ganar un concurso”.

Sin embargo, la conclusión a la que llegaron los detractores de Jorge es que le falta “madurez” y que “mal va” si todavía se flagela por su infidelidad con Alba Carrillo, lo que demostraría, a su juicio, que la “herida sigue abierta” dentro de su matrimonio. Pero al haber pasado tanto tiempo, Joaquín Prat no lo termina de entender: “Chico, se pueden hablar las cosas con normalidad, cometió un error, le fue infiel a su mujer y gracias a Dios le ha perdonado y ya está”.