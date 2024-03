Jesús Vázquez y Ágatha Ruiz de la Parada sellaron la paz en 'Bailando con las estrellas' y aclararon su polémica

Bailando con las estrellas celebró este sábado una gala diferente. El talent show de Telecinco organizó una repesca entre los cinco concursantes eliminados hasta ahora: Miguel Torres, Josie, Sheila Casas, Carlota Boza y Ágatha Ruiz de la Prada.

Esta última, recordemos, había tenido una salida bastante polémica. Enfadada con las valoraciones del jurado, la diseñadora de moda abandonó el plató y después regresó para manifestar su descontento y pedir su expulsión. Una semana después, fue eliminada.

Este sábado regresó al concurso tan desanimada como entonces. Cuando descubrió que sus compañeros de baile no habían apostado por su regreso, se mostró satisfecha y agradecida: “Me parece muy bien. Eso es porque me conocen y me quieren”, declaró ante las cámaras.

No obstante, la participante dejó claro que pretendía tomarse en serio esta segunda oportunidad. “He venido a hacerlo lo mejor posible. Os lo agradezco muchísimo y me voy a ir muy contenta”, recalcó.

Dicho esto, Ruiz de la Prada se dirigió al presentador del programa, Jesús Vázquez, que fue a darle un beso en cuanto comenzó la gala, porque unas declaraciones suyas no le hicieron demasiada gracia.

Semanas atrás, cuando dejó el programa, la concursante dijo sentirse “liberada” por no tener que continuar en la competición. Tras escuchar sus palabras, el gallego le respondió: “Fue una liberación para todos”. A la modista le sorprendió esta reacción del showman, que “estuvo antipático” con ella durante la emisión del talent.

El reencuentro entre ellos se produjo este sábado y la principiante bailarina no desaprovechó la ocasión para recordar el “enfado” de Vázquez. “Yo no estoy enfadado contigo, mi amor”, le contestó el presentador. “Tu dijiste que fue una liberación irte del programa, y yo, de broma, dije que fue una liberación para todos”.

Pero Ágatha reconoció que se había tomado en serio aquella reacción del comunicador: “Tengo mucho sentido del humor, pero no para lo de la tele. [Mis compañeros] me quieren muchísimo y me desean lo mejor para mí”. Vázquez secundó la moción deseándole “lo mejor de lo mejor”, y ella dejó claro que no quería volver al programa: “Pues ya sabes qué es lo mejor”.