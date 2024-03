La petición de Carmen Borrego a Jorge Javier previa a 'Supervivientes': “Haz lo que quieras, pero no toques esa tecla”

Antes de poner rumbo a Honduras para concursar en Supervivientes 2024, Carmen Borrego ha pasado por el plató de De Viernes, desde el que ha lanzado una petición al presentador del reality, Jorge Javier Vázquez.

Se conocen desde hace tiempo. Trabajaron juntos en Sálvame y vivieron tardes de gloria en aquella tertulia que estuvo en emisión hasta junio de 2023. Por ello han hablado “varias veces” desde que se anunció que la hermana de Terelu Campos estará en el reality de supervivencia.

“Me hace ilusión que lo haga él porque nos conocemos desde hace muchos años”, reconoce la tertuliana, que dice ser consciente de que el presentador intentará buscarle las cosquillas: “Sé cómo va a ir a pincharme y a picarme porque lo que más le gusta del mundo es ver a Carmen Borrego cabreada. Pensaré que lo hace para fastidiarme”.

Sin embargo, bromas aparte, sí ha pedido al showman de Telecinco que no le dé donde más le duele. “Tengo bastante sentido del humor y del ridículo. Hay una tecla en mí, que no sé cuál es, que si la tocas me hundes y no me levantas. Haz lo que quieras, pero no me toques esa tecla el primer día”, le ha pedido. A partir del 7 de marzo sabemos si el presentador se abstiene de hacerlo.