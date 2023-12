'Bailando con las estrellas' sube el nivel y ficha a Mala Rodríguez como su segunda concursante en Telecinco

Bailando con las estrellas sigue subiendo el nivel de su casting en Telecinco. La cadena ha anunciado la participación de Mala Rodríguez como segunda concursante de la edición en Telecinco.

La rapera, primera mujer en ganar el Grammy Latino al mejor álbum de música urbana, se une a Miguel Torres, que inauguraba la lista de participantes de esta adaptación de Dancing With the Stars que presentarán Jesús Vázquez y Valeria Mazza.

“No sabéis la ilusión que me hace poder estar aquí, porque voy a aprender mucho”, afirma la estrella jerezana, que asegura no tener miedo a las críticas del jurado: “Tener gente que te juzga yo creo que lo vivimos todos y todos los días”.

Trayectoria de Mala Rodríguez

Indiscutible estrella del rap internacional, Mala Rodríguez atesora más de 200.000 discos vendidos con sus siete discos de estudio, empezando por Lujo ibérico, su contundente debut en 2000, y hasta Amor y odio en 2021. En 2010 ganó el Premio Grammy Latino a la mejor canción urbana por No pidas perdón, y tres años más tarde lograba un segundo galardón, esta vez al mejor álbum urbano por Bruja.

En su interminable lista de colaboraciones tenemos estrellas de la música nacional, como Kase-O, Alejandro Sanz, Carlos Jean y José Mercé, e internacionales, como Nelly Furtado, Calle 13, Akon, Romeo Santos y Jadakiss. Sus canciones se han escuchado en cine en filmes hollywoodienses como Fast & Furious, Criminales en el mar, Un pequeño favor, e interpretó el tema principal de la película nacional Hasta el cielo.

Su paso por televisión también ha sido notorio especialmente en los últimos años: sin ir más lejos, en 2022 la veíamos ejercer como asesora de Antonio Orozco en La Voz de Antena 3.También tuvo una aparición especial en Vis a vis, y ha participado en programas como Encuentros inesperados y, recientemente, en Viajando con Chester como entrevistada.

Las claves del nuevo 'Bailando con las estrellas'

El sábado 13 de enero es la fecha elegida por Mediaset para albergar el lanzamiento de esta nueva adaptación del formato Dancing with the Stars a cargo de Bulldog TV (Supervivientes). Jesús Vázquez será el presentador del formato, tal y como anunció verTele, y estará acompañado por la supermodelo internacional Valeria Mazza.

Mediaset explica que la competición se desarrollará en un plató de 1.400 metros cuadrados, decorado con una escenografía que fusiona la imagen del teatro con la estética de las grandes salas de baile, e implementando también diversos elementos tecnológicos. El público del plató se dispondrá tanto sentado en palcos como de pie en torno a una pista de baile de 10x15 metros.

El escenario estará rodeado por una gran pantalla central de 12,5 metros, dos laterales de 9x6 metros y numerosas pantallas más salpicando el resto del decorado para dar continuidad a la puesta en escena utilizada en cada número de baile. Tres grandes salas de ensayo y una más denominada ‘Sala de las Estrellas’, habilitadas en un plató anexo de 700 metros cuadrados, completan la escenografía de este espectacular show televisivo.

Bailando con las estrellas no es el único talent show de baile en marcha actualmente. La 1 también está preparando Baila como puedas, un nuevo formato creado y producido por Zeppelin TV, que toma el relevo de su Mira quién baila (que partía de Strictly Come Dancing, a su vez base de Dancing with the Stars), y que presentará Anne Igartiburu.