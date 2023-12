'Bailando con las estrellas' marca un gol con el anuncio de su primer concursante, de alto interés para la prensa rosa

Bailando con las estrellas inaugura su casting, de cara a su estreno a comienzos de 2024 en Telecinco. Y para empezar, la cadena se ha asegurado la atención de los interesados en el papel couché con su primer nombre.

El exfutbolilsta Miguel Torres, actual pareja de Paula Echevarría, da el pelotazo inicial del elenco de famosos de la nueva competición de Mediaset, que estará presentada por Jesús Vázquez y Valeria Mazza. El anuncio ha tenido lugar en la tarde del martes 26 en TardeAR, que ha mostrado el vídeo de presentación del ahora concursante.

“Voy a por todas”, afirma el exjugador del Getafe, que reconoce no haber “bailado nunca”. Eso sí, se muestra confiado: “Al haber jugado al fútbol y haber hecho deporte toda mi vida, algo de coordinación tengo”. “Acepto muy bien las críticas, entiendo que si son constructivas, mucho mejor, porque me van a ayudar a evolucionar y para eso estoy, para intentar hacerlo lo mejor posible”, agrega en el vídeo, donde asegura no temer ningún estilo de danza.

Trayectoria de Miguel Torres

Miguel Torres desarrolló su carrera deportiva en la juventud, cuando militó en las categorías inferiores del Real Madrid, antes de dar el salto al primer equipo en 2007. Tras saltar al primer equipo, en 2009 pasó a engrosar las filas del Getafe, en cuyas filas se mantuvo cuatro años, hasta 2013. En la temporada 2013/2014 saltó a Grecia para integrar la plantilla del Olympiacos, donde se mantuvo un año. Luego retornó a España para jugar en el Málaga CF hasta su retirada en 2019.

Ahora bien, su popularidad se incrementó no por sus logros deportivos, sino a su retirada, al conocerse su noviazgo con la actriz Paula Echevarría. Con ella tiene un hijo en común. Hay que recordar la vinculación actual de la también influencer con Mediaset, pues forma parte del jurado de Got Talent desde 2022.

Las claves del nuevo 'Bailando con las estrellas'

El sábado 13 de enero es la fecha elegida por Mediaset para albergar el lanzamiento de esta nueva adaptación del formato Dancing with the Stars a cargo de Bulldog TV (Supervivientes). Jesús Vázquez será el presentador del formato, tal y como anunció verTele, y estará acompañado por la supermodelo internacional Valeria Mazza.

Mediaset explica que la competición se desarrollará en un plató de 1.400 metros cuadrados, decorado con una escenografía que fusiona la imagen del teatro con la estética de las grandes salas de baile, e implementando también diversos elementos tecnológicos. El público del plató se dispondrá tanto sentado en palcos como de pie en torno a una pista de baile de 10x15 metros.

El escenario estará rodeado por una gran pantalla central de 12,5 metros, dos laterales de 9x6 metros y numerosas pantallas más salpicando el resto del decorado para dar continuidad a la puesta en escena utilizada en cada número de baile. Tres grandes salas de ensayo y una más denominada ‘Sala de las Estrellas’, habilitadas en un plató anexo de 700 metros cuadrados, completan la escenografía de este espectacular show televisivo.

Bailando con las estrellas no es el único talent show de baile en marcha actualmente. La 1 también está preparando Baila como puedas, un nuevo formato creado y producido por Zeppelin TV, que toma el relevo de su Mira quién baila (que partía de Strictly Come Dancing, a su vez base de Dancing with the Stars), y que presentará Anne Igartiburu.