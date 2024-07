Belén Esteban desvela que Vasile la recibió “de rodillas” tras ganar 'GH VIP'': “Me dio las gracias”

La visita de Jordi González a Ni que fuéramos Shhh dio lugar este lunes a distintas revelaciones de impacto en clave televisiva: algunas relacionadas con el fichaje frustrado de Belén Esteban por TVE y otras relativas al pasado de la colaboradora en Telecinco, principalmente en su época triunfal en GH VIP.

El presentador de D Corazón, en plenas vacaciones de su programa de La 1, aprovechó su reencuentro con sus excompañeros de Mediaset para recordar etapas pasadas comunes. Fue entonces cuando salió a la conversación la edición de Gran Hermano VIP que condujo Jordi en 2015 y que ganó Belén, dejando varios momentazos televisivos que han pasado a la historia de Telecinco.

“Veía a Belén tan agobiada, que se nos ocurrió que su hija entrara por teléfono para animarla. Y fue muy bonito, un momento de televisión...”, rememoró el actual conductor de RTVE ante una Esteban que aprovechó para lanzar una queja y a su vez, desvelar una anécdota hasta ahora desconocida.

“Me dieron en mi programa... que fue una vergüenza. Tardé un mes en ir a Mediaset”, comenzó diciendo Belén sobre el trato recibido en Sálvame durante su estancia en Guadalix. La cosa cambió cuando se reencontró con el entonces directivo del grupo de comunicación, tal como ella misma contó: “¿Sabes cómo me recibió Paolo Vasile? De rodillas. Me dijo 'te doy las gracias por el concurso que has dado'”.

María Patiño, en referencia a cómo se vivió desde Sálvame, recordó que “la personalidad de Belén es tan fuerte y tan marcada que arrastró al programa a unas crisis a nivel personal, de división, que yo no había visto en la vida. No nos hablábamos con nadie”.

A su lado, Jordi González puso en valor “algo que tiene mucha importancia” sobre el paso de Belén Esteban por GH VIP, y que hasta ahora ha sido tabú: “En ese momento, Belén estaba terminando de superar una fase difícil de su vida y la terminó [de superar] en directo. Hizo partícipe a medio país de su proceso de éxito final. Eso lo pasaste delante de millones de espectadores”.

“Y lo que dije lo cumplí. Dije que estaba limpia”, apuntó la colaboradora, respecto a la superación de sus adicciones. Antes de zanjar el asunto de GH VIP, Belén Esteban confesó que “lo pasé mal en Gran Hermano, pero ahora que han pasado los años, ojalá haya un Gran Hermano VIP y me llamen otra vez”. “No te van a llamar en la vida”, le dijo Kiko Hernández. “Estoy preparada, a ver si me llaman”, insistió ella.