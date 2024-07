Jordi González, invitado sorpresa de 'Ni que fuéramos...' con anuncio: “De Belén Esteban hay muchas ganas en TVE”

Apenas un día después de anunciar el paréntesis de D Corazón en TVE, debido al inicio de los Juegos Olímpicos, Jordi González se ha dejado ver, de forma totalmente inesperada, en otro plató: el de Ni que fuéramos Shhh. El presentador daba la sorpresa a los propios colaboradores del formato de Fabricantes Studio y aparecía en sus instalaciones para pasar la tarde del lunes 22 con ellos.

Su llegada tenía lugar poco antes de las 17:00 horas. Con Anabel Pantoja como centro de la conversación en esos momentos, y sin previo aviso, el catalán entraba en el set. Víctor Sandoval, que iba caracterizado como Karol G, alzaba la voz emocionado al ver al comunicador. Junto a él, también acudió el periodista Rocco Steinhäuser.

“¿Has visto qué plató tan grande? Es como el de Gran Hermano”, le comentaba Kiko Hernández, junto al que se sentó. Explicó que habló con Javi de Hoyos, que reparte su tiempo entre D Corazón y Fabricantes Studios, durante el domingo para proponerle esta visita: “Tenía muchas ganas de veros. Hacía mucho tiempo que no os veía”, insistía el ahora profesional de TVE.

Explicó cómo fue la salida de Terelu Campos de TVE

Precisamente de la corporación se habló con profusión durante la visita de González. Por un lado, por lo concerniente a la salida de Terelu Campos para retornar a Telecinco. Jordi, con quien ella colaboraba en D Corazón, dio algunos detalles. Por ejemplo, que la intervención que hizo en dicho magacín, el mismo fin de semana en que dio su entrevista exclusiva en De Viernes, no estaba prevista y acudió a contar “todo otra vez” porque estaba “condicionada por la empresa”, dando a entender un malestar por el movimiento de la presentadora.

El comunicador también advirtió que le hizo una llamada “cuando se consolidó su traspaso a Telecinco” para avisarle de que dejaba de colaborar con efecto inmediato en La 1. No somos amigos. “Nos llevamos bien, no ha habido nunca ningún problema”, apuntó. Desde Ni que fuéramos Shhh señalaron también que se despidió de todos los compañeros de Mañaneros, donde también colaboraba, con excepción de Lydia Lozano.

González abundó en detalles sobre el paso, de apenas una temporada, de la hija de María Teresa Campos por la cadena pública. “Ella entró en TVE a partir de un homenaje a Teresa Campos. Una vez estaba allí, ella se postuló para colaborar en programas. Si había una promesa más allá, no lo sé, pero es posible. Sabíamos que Jaime [Cantizano] dejaba la mañana en junio y la franja del verano quedaba libre, por lo menos”, agregó, confirmando, al menos en parte, la versión difundida días atrás por Kiko Matamoros, que afirmó que Adela González le “quitó” el puesto soñado en la mañana.

“Belén ha tenido muchas propuestas de La 1”

Sin embargo, más interesante fue lo que González dijo sobre el interés de TVE por contar con Belén Esteban. Ella misma ya ha hablado de cómo se truncó ese fichaje, señalando a la entonces presidenta interina Elena Sánchez Caballero, cesada en primavera. El veterano profesional corroboró todo lo anteriormente dicho y proclamó. “Belén ha tenido muchas propuestas de La 1 en el último año. Que yo sepa, por lo menos tres”.

Y agregó: “La tercera era nuestra”, indica refiriéndose aparentemente a D Corazón, aunque la inconcreción con las fechas que manejaba podría indicar que se tratase para La Plaza, el efímero magacín de las tardes que condujo en La 1. Le queríamos proponer colaborar en el programa. Fue antes del nacimiento de este experimento“, agregó, en alusión a Ni que fuéramos Shhh. ”Me acuerdo que le dejé un mensaje. Ella estaba en Miami, y me dijo que me llamaba cuando volviera“.

González explicó que luego surgió “lo del baile”, sobre Baila como puedas. “Estaba ya firmado” aseveró él, disgustado por la cancelación de su intervención.

“De Belén hay muchas ganas en TVE”, repitió. “Eso está muy bien. A mí no me ha llamado ni el tato”, apostilló María Patiño.

La anécdota de Belén con un equipo de 'Socialité'

Durante el encuentro, no podía ser de otro modo, se habló del trato dispensado por Telecinco contra el equipo de Sálvame. Belén Esteban aireó una situación vivida en los Premios Ídolo: “Nos hicimos el photocall. Pasamos por Divinity y Socialité, y oímos: 'Bajad la cámara que está prohibido grabarlas'. Los chiquillos no tenían la culpa. Me parece muy fuerte que después de 14 años que hemos estado no se nos pueda grabar”, lamentó la “princesa del pueblo”, que asegura que la decisión correspondía a un directivo que había ido a su boda.