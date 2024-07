Belén Esteban rechaza “tres” ofertas para hacer una serie sobre su vida y dice que se está rodando una sin su permiso

Belén Esteban dice que ha recibido múltiples ofertas para convertir su vida en una serie de televisión. Sin embargo, no está por la labor de aceptar ninguna de ellas. No, al menos, por ahora.

Según contó ella misma este miércoles en Ni que fuéramos Shhh, hasta “tres” productoras le han ofrecido hacer un biopic. Al principio no quiso dar nombres “por respeto”, pero poco después se le escapó uno de ellos, el de Europroducciones (Grand Prix). Además, contó a sus compañeros y a la audiencia que “una plataforma muy importante y otra también muy importante” están interesadas en un proyecto así. Pero ella, ya decimos, no quiere saber nada al respecto: “He dicho ya muchas veces que, por ahora, no la quiero hacer. No quiero hacer una serie de mi vida, ¿vale? (...) Mi vida está contada. Estoy muy bien, gracias a dios”.

“Tengo una madre con 81 años y tengo otra persona que se saben la historia muy bien. Lo malo y lo bueno de mí. Y no quiero, por ahora, contar mi vida. Me parece muy desagradable seguir diciendo que no”, añadió la de San Blas. “Pero es bueno que te hagan ofertas”, le dijo María Patiño. “Ya, pero cuando dices que no una vez, no quiero que me sigan llamando a las dos semanas diciéndome lo mismo. Estoy muy agradecida, pero no me llaméis más”, aseguró Esteban.

La cosa no quedó aquí, porque también dijo que, ahora mismo, se está rodando sin su permiso una serie sobre su vida en Benidorm. “No sé el permiso de la otra persona, que a lo mejor ha dado permiso”, comentó la ex de Jesulín de Ubrique, que amenaza con denunciar a sus responsables porque, según ella, tiene que “autorizar” la producción de dicha ficción. “Tengo imágenes hasta de la actriz. Es una actriz que no es conocida”, detalló incluso.

A todo esto, Belén dejó abierta la posibilidad de hacer un biopic en el futuro: “A lo mejor con setenta u ochenta años, si vivo, me lío la manta a la cabeza”. De hacerlo, tiene claro a quién le gustaría ver haciendo de ella: a Blanca Suárez, Ana de Armas o Candela Peña, que tiene “mucha personalidad mía”.